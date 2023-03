Ovos de Páscoa estão 35% mais caros no Brasil; veja como economizar

Os ovos de Páscoa são, para os brasileiros, itens indispensáveis na comemoração da Páscoa em si.

Afinal, mesmo com seu forte e genuíno caráter religioso, esse dia já se transformou, no Brasil, na data mais “chocolatuda” do ano. Logo, conforme a Páscoa se aproxima, cada vez mais pessoas dirigem-se às lojas e supermercados, a fim de conseguirem comprar seus ovos preferidos, bem como os lançamentos do ano.

Trata-se de uma diversão para adultos e crianças. Mas, especificamente agora, em 2023, tal diversão se tornou consideravelmente cara, fazendo com que as famílias repensem se, de fato, os ovos de Páscoa são tão essenciais assim.

O motivo para o aumento nos preços é explicado no decorrer da leitura abaixo, bem como as dicas de como comemorar a Páscoa de 2023 de uma forma um pouco mais econômica.

Os ovos de Páscoa em 2023 estão consideravelmente mais caros | Imagem: Melissa Walker Horn / unsplash.com

Por que os ovos de Páscoa estão tão caros em 2023

Que existem ovos de Páscoa que são naturalmente caros, todos sabemos.

Afinal, esse produto é disponibilizado por inúmeras marcas, desde as de preços mais acessíveis, até aquelas voltadas para os públicos de maior poder aquisitivo.

Em 2023, porém, mesmo o barato está saindo um pouco mais caro, como foi identificado pela Horus, uma empresa especializada em inteligência de mercado, que fez um estudo relacionado a esse tema.

E a conclusão à qual a empresa chegou é: comparados a 2022, os preços dos ovos de Páscoa estão com aumento de até 35%, o que certamente já está pesando no bolso do consumidor.

Estes são alguns exemplos de ovos de chocolate, e as respectivas mudanças que seus preços sofreram:

Ovo Diamente Negro (peso máximo 350g): foi de R$ 44,11 para R$ 59,34%;

Ovo Kinder (peso máximo 250g): foi de R$ 71,32 para R$ 83,51;

Ovo Lacta (peso máximo 250g): foi de R$ 46,27 para R$ 58,57.

E essa alta se deve ao fato de que os insumos para a produção desse item estão muito mais caros, como é o caso do próprio cacau.

Alternativas para economizar nessa data tão especial

Principalmente para as crianças, a ideia de não ter ovos na Páscoa é praticamente inconcebível.

Portanto, diante da considerável alta dos preços, vale a pena apostar em algumas alternativas mais econômicas.

É possível, por exemplo, que cada membro da família receba uma caixa de bombons, ao invés do ovo em si. Afinal, trata-se de chocolate do mesmo jeito, não é mesmo?

Mas, para quem não abre mão de tradicional chocolate oval, a melhor dica é apostar na produção caseira.

Basta comprar os itens separadamente (forminhas, barra de chocolate, embrulhos e recheios), e fazer ótimos ovos de Páscoa em casa mesmo. Essa, por sinal, é uma iniciativa que pode contar com a participação de toda a família.

Ou seja: além de econômica, a Páscoa será ainda mais divertida e especial.

