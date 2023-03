Empréstimo NEGADO mesmo com o nome limpo? Veja o que fazer

O brasileiro hoje que tem o nome limpo é um privilégio, pois segundo dados os brasileiros ano passado (2022) aumentaram o nível de pessoas que estão com dívidas. Aqueles que tem um cartão de crédito ajuda demais, principalmente em questão de compras online, no entanto, nem sempre a pessoa consegue ter um cartão de crédito em seu nome.

Infelizmente hoje em dia para conseguir um crédito está bem mais difícil, nem estar com as contas pagas é uma garantia da liberação de crédito, por isso as vezes a pessoa opta em ter um cartão de crédito.

Por que não consigo o cartão de crédito mesmo que tenho nome limpo?

As instituições financeiras atualmente têm diversos motivos para dificultar a liberação de crédito para diversas pessoas, por mais que o cliente tenha o nome limpo. Então vamos listar abaixo algumas dicas para se tornar um pouco mais “fácil” de conseguir.

O primeiro de todos é o cliente tentar criar um relacionamento com a instituição financeira que deseja pegar o cartão de crédito, ou seja, quanto mais tempo você tiver a conta no banco, sempre pagar em dia, mais chances de você tem de ter.

Uma boa dica é você deixar cair o pagamento do salário o banco que deseja pedir o cartão de crédito, para a conta ter mais movimento.

Evite fazer isso

Às vezes, quando uma pessoa deseja muito ter um cartão de crédito ela procura fazer várias solicitações de crédito em um só banco, no entanto, se eles já negaram uma vez é melhor não ficar insistindo e sim arrumar soluções para que na próxima vez eles aceitem. É necessário informar também que quando a pessoa tem um cartão de crédito em um banco e depois tenta solicitar em outro, pode ser que o segundo não aceite por medo da pessoa ficar inadimplência.

Um bom histórico faz toda diferença

A pessoa que tem um histórico financeiro bom tem mais chances de conseguir liberação de crédito e do cartão de crédito, ou seja, é conhecido como um bom pagador, e isso é ótimo, pois paga sempre no dia certo, os bancos acostumam analisar tudo isso.

O que também é bom fazer é sempre manter a renda atualizada nos bancos, por se a renda for baixa, é muito comum o banco negar, por isso, sempre que tiver um aumento do salário tente atualizar suas informações no cadastro do banco.

É importante destacar que se você é uma pessoa que teve o nome limpo recentemente, muitos bancos desconfiam um pouco para liberar o crédito, isso porque você antes já ficou devendo, então as vezes eles esperam um tempo para ir te analisando e verificar se o seu nome vai continuar limpo.

