Empréstimo consignado do FGTS; entenda como funciona e quais são as vantagens

Quando as pessoas escutam falar sobre FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) muitos lembram das modalidades que esse serviço oferece para os trabalhadores, como por exemplo: saque-rescisão, saque-aniversário, saque calamidade, entre outros.

Cada modalidade do FGTS tem uma vantagem e o trabalhador pode escolher qual ele deseja para fazer o saque, no entanto, existem momento específicos para isso, não é na hora que o trabalhador quer.

No entanto, quase ninguém imagina que as pessoas conseguem fazer um empréstimo usando as parcelas da modalidade saque-aniversário, e além disso tem algumas vantagens bem interessantes.

Empréstimo do FGTS

O saque-aniversário é uma modalidade muito conhecido do FGTS entre os trabalhadores, porque ele oferece uma renda extra anualmente, no mês do aniversário do trabalhador. Muito diferente do saque-rescisão, que não tem necessidade de uma situação para liberarem o saque.

Por isso, o saque-aniversário é conhecido como o mais vantajoso, pois é mais fácil de acessar a renda guardada na conta do trabalhador sem uma ocasião específica, no entanto, esse saque pode ser utilizado para fazer um empréstimo.

Para quem ainda não conhece sobre o assunto, essa antecipação do saque-aniversário é uma modalidade de crédito onde o trabalhador consegue antecipar as parcelas de todo ano do saque. Essa antecipação é conhecida como um empréstimo ao qual depois será descontado diretamente do saldo do FGTS.

Como funciona o empréstimo?

Primeiro de tudo é válido destacar que o saque-aniversário é uma opção do trabalhador, ele que escolhe se deseja ou não essa modalidade, porém, se o trabalhador deseja fazer o empréstimo é necessário escolher essa opção para conseguir a antecipação do FGTS.

É preciso também que o trabalhador tenha saldo na conta do FGTS e que trabalhe de carteira assinada. Essa antecipação do saldo do FGTS pode ser feita pelo trabalhador que precisa ter ao menos o valor de R$ 300 na conta.

Lembrando que esse empréstimo é descontado diretamente nas parcelas do Fundo de Garantia do trabalhador, porque desta forma é uma garantia maior para instituição financeira que fica com essa parte e, consequentemente, as taxas de juros são menores do que outras modalidades de empréstimo.

Vantagens do empréstimo

Bom, o primeiro de tudo é que a pessoa terá uma renda extra, mas não somente isso, as vantagens também entram em:

Valor disponibilizado rapidamente

Contratação totalmente segura e online com a meutudo

Você pode solicitar mesmo estando negativado

Valor mínimo baixo

Taxas de juros atrativas

Sem descontos mensais

