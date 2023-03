Este é o melhor momento para pedir aumento ao patrão; saiba qual

O Brasil possui uma tabela base para o salário dos trabalhadores formais. Conhecido como salário mínimo, todo trabalhador que está sob o regime CLT não pode receber menos que o valor estipulado. Neste ano, o valor é de R$ 1.302 – com previsão de aumento para R$ 1.320. Entretanto, cada categoria possui seu valor base: no qual todos os profissionais daquela área recebem em média. Entretanto, no caso das profissões que não têm valores específicos, como pedir aumento? É possível sim, mas antes veja estas dicas e peça da maneira certa e no momento certo.

Como pedir o aumento do salário?

Lembre-se, com grandes poderes há grandes responsabilidades. Com o aumento do salário muitos trabalhadores poderão ter que começar a declararem o Imposto de Renda, os descontos serão maiores, etc. Entretanto, caso de fato queira pedir um aumento – é necessário ter em mente os momentos da empresa e claro, saber como pedir o aumento.

Pedir da maneira errada por inclusive acarretar em uma possível demissão ou até mesmo entrar na malha fina do RH, ao perceber que o funcionário não está se agradando dos salários aplicados. Portanto, veja as dicas a seguir.

Entenda o cenário da empresa

Pedir o aumento de salário em um momento ruim da empresa é um tiro no pé. Porque a empresa com certeza não irá conseguir aumentar o salário. Embora queira, mas se a situação econômica não for favorável, aumentar a folha salarial não será algo que os gestores possam fazer naquele momento.

Portanto, é ideal pedir o aumento em meses cujo a empresa está em seu ápice, nos melhores dias. A fim de evitar que haja uma incongruência e a desculpa venha logo na língua do gerente “a empresa está em dias maus”.

Pesquise os salários do mercado

Certo dia o escritor Lewis Carroll disse: “Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve”. A frase serve também para a busca salarial. Pesquise os salários aplicados no mercado, a fim de ter uma base dos valores que serão solicitados para o RH da empresa.

Caso contrário, se o funcionário não sabe o valor que deseja/merece receber, qualquer aumento servirá. Desse modo, é de suma importância que logo após pesquisar o cenário da empresa, saiba o valor que deverá ser pedido no requerimento de aumento.

Compromisso

Outro ponto é acerca da confiança e compromisso do funcionário com a empresa. Caso o funcionário não seja comprometido com a empresa não é um bom passo ir pedir um aumento. O aumento deve ser pedido por aqueles profissionais que atuam corretamente na empresa e entendem que merecem receber um pouco mais.

Desse modo, ter na ponta da língua o compromisso com a empresa e suas qualidades é o principal ponto para pedir o aumento. A fim de justificar o aumento e o porquê merece.

Por fim, negocie!

E por fim, saiba negociar! Muitos funcionários acabam não aceitando os valores e optam por saírem da empresa ou até mesmo deixar o clima tenso entre eles. É válido lembrar que todas as empresas têm seus altos e baixos, e entender isso no início irá garantir uma maior estabilidade futuramente.

Desse modo, um funcionário capacitado que sabe estar com a empresa em seus primeiros passos ou fases ruins – têm grandes chances de permanecer com a empresa nos demais momentos e principalmente receber a confiança dos líderes e gestores.

E então, já pensou no aumento do seu salário? Busque seguir as dicas acima e garanta já o seu aumento.