Como conseguir R$ 140 mil do governo para comprar uma casa?

Boa notícia! Muitos brasileiros sonham em um dia conseguirem a casa própria. Sabemos que muitas famílias vivem de aluguel – o que suga quase que metade do salário mensal das famílias que vivem com apenas 01 salário mínimo, isto é, com R$ 1.320 por mês. Entretanto, com a volta do programa Minha Casa, Minha Vida, isso pode mudar! O Governo Federal liberou o projeto para três faixas diferentes de renda, a fim de atender a todas as famílias brasileiras.

Minha Casa, Minha Vida

Neste mês de março os brasileiros deram de cara com várias novidades. Começando com os repasses atualizados do Bolsa Família. Entretanto, com a volta do programa Minha Casa, Minha Vida – muitos viram o sonho da casa própria voltar a ser realidade.

Isto porque o Governo disponibilizou até R$ 140 mil para as famílias conseguirem realizarem este sonho tão desejado – a casa própria e sair do aluguel, ou até mesmo para conseguir um imóvel maior e mais confortável.

O valor é referente aos brasileiros que vivem na faixa 1 de renda. Isto é, que possuem renda familiar de até R$ 2.640 ou anual de R$ 31.680 no caso dos moradores da zona rural. Até então, o valor máximo do subsídio era de apenas R$ 96 mil para os brasileiros da cidade.

O número não foi em vão. De acordo com pesquisas realizadas por órgãos governamentais, esta faixa de renda corresponde a mais de 70% do déficit habitacional no Brasil. Com isso, para a faixa 1 – o Governo oferta até 95% de subsídio. Totalizando R$ 140 mil nas áreas urbanas e R$ 60 mil na zona rural.

Com isso, se torna cada vez mais palpável o sonho da casa própria aos brasileiros. Espera-se que nos próximos meses o Governo já libere o programa para o máximo possível de famílias.

Como se cadastrar no programa?

Como o programa ainda não foi oficializado pelo Governo Federal, ainda segue em reforma e mudanças – ainda não é possível realizar o cadastro no programa. Entretanto, aos poucos os detalhes vão se ajustando e entrando nos pilares da atual gestão brasileira.

Entretanto, para se cadastrar é necessário entrar em contato com a prefeitura, mediante o projeto habitacional local de cada cidade. Isto é, para as famílias presentes na faixa 01. Assim, hão de entrar no cadastro e serem chamadas mediante o número da inscrição.

Para as demais famílias inclusas nas outras faixas de renda, o processo é menos burocrático. Pode ser aberto o requerimento mediante um intermediário ou diretamente na Caixa Econômica Federal. Muitas construtoras firmam parcerias com o Governo Federal, a fim de manter uma rota de serviço permanente.

Com isso, muitas famílias entram em contato direto com essas construtoras – que acabam intermediando o financiamento habitacional.