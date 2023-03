Você tem carteira assinada? Essa notícia vai animar seu dia

Você é trabalhador em regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), saiba que temos uma ótima notícia para você. Nesta última quarta-feira (15) foi informado que o abono salarial PIS/PASEP já está liberado para todos os segurados que fazem aniversário neste mês de março, esse público já consegue fazer o saque do valor, já o pessoal que recebe do PASEP, final 1, também já teve o saque liberado.

O Programa de Integração Social (PIS) é um benefício que é especialmente para os trabalhadores brasileiros que trabalham em formato CLT e que recebem um rendimento de até 2 salários-mínimos, ou seja, a intenção é incentivar e promover a integração do trabalhador e também no desenvolvimento da empresa, e por fim incentivar também o desenvolvimento econômico e a poupança.

Já o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) é bem parecido com o PIS, a diferença é que esse é destinado para todos os servidores públicos de carteira assinada e que podem receber esse benefício do PASEP.

Por fim, ambos os benefícios PS/PASEP são de extrema importância para todos os trabalhadores brasileiros, mas cada um atende um público, no entanto, os dois tem objetivo de incentivar o crescimento da poupança e o desenvolvimento econômico do Brasil.

3 milhões de trabalhadores já receberam o PIS

Na última quarta-feira, o valor referente ao abono salarial do PIS foi no valor de R$ 1.302,00 e com isso mais de 3,5 milhões de trabalhadores conseguiram receber esse lote de pagamento, já sobre o Pasep mais de 254,3 mil tiveram acesso. Lembrando que esse calendário de pagamento vai até o mês de julho.

Já para o mês de Abril, o pagamento do PIS vai ter início a partir do dia 17 de Abril para quem nasceu em maio, e o pagamento do Pasep vai valer a partir do número de inscrição 2.

Calendário PIS/PASEP 2023

NIS final 0 – pagamento dia 15 de fevereiro

NIS final 1 – pagamento dia 15 de março

NIS final 2 – pagamento dia 17 de abril

NIS final 3 – pagamento dia 17 de abril

NIS final 4 – pagamento dia 15 de maio

NIS final 5 – pagamento dia 15 de maio

NIS final 6 – pagamento dia 15 de junho

NIS final 7 – pagamento dia 15 de junho

NIS final 8 – pagamento dia 17 de julho

NIS final 9 – pagamento dia 17 de julho

