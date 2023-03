Quer sacar dinheiro com o Nubank? Veja como e quanto custa fazer isso

O banco Nubank é o maior banco digital utilizado em nosso país, mas todos tem dúvida, como fazer o saque do dinheiro sendo que não tem banco do Nubank para ir presencialmente? Vamos explicar melhor, o banco informou como funciona o saque com o cartão de débito do Nubank.

Os clientes do roxinho podem ir em qualquer caixa eletrônico da rede Banco24horas/Tecban e Saque e Pague, assim a pessoa consegue realizar o saque do dinheiro. Para cada saque realizado é cobrado um valor de R$ 6,50 no débito do Nubank, isso acontece pois tem o custo da Nubank para permitir que o saque seja feito por outras redes, ou seja, a pessoa consegue realizar o saque no caixa eletrônico ou até mesmo no terminal de autoatendimento.

É importante ressaltar que além do valor da tarifa de R$6,50 que é cobrado pela instituição Nubank, pode ser que as vezes apareça um valor incluído como a taxa de conveniência. Essa taxa é considerada um valor extra que no caso é cobrado pelo fornecimento do saque.

Essas taxas incluídas são permitidas pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) e o pacote de serviços que a instituição Nubank oferece tem somente a conta de depósitos à vista, que é conhecido como a conta corrente e a conta de depósitos de poupança.

Clientes do Nubank podem realizar saque?

A resposta é sim! Os clientes com a função débito pelo cartão Nubank podem fazer o saque com o dinheiro em conta, lembrando que a cada saque que a pessoa fizer é o valor de R$ 6,50, que é inserido também todas as taxas além dos impostos para esse tipo de serviço. Antes de fazer o saque, se atente ao valor que tem na conta para verificar se vai ter os R$ 6,50 para ser descontado e não ficar com a conta negativa.

Veja também: Novo salário mínimo foi ADIADO? Projeto sofre dentro do Congresso

Veja abaixo como o cliente pode fazer o saque do Nubank:

A pessoa pode ir em uma reda 24horas/Tecban ou no Saque e Pague

Depois disso escolha a opção do idioma em português

Selecione a opção crédito ou débito

Clique em Débito Nubank e depois a opção de sacar na conta corrente

Pronto, é assim que faz o saque do Nubank.

O nubank é um banco digital que sempre está em constante atualização, ele é muito reconhecido e com muitos clientes devido a sua praticidade e facilidade de mexer dentro do aplicativo e assim qualquer pessoa consegue ter acesso aos serviços.

Veja também: Você usa PIX? Serasa tem uma boa notícia para pagar suas dívidas