Bolsa Família pode ser pago para quem trabalha com carteira assinada?

Desde quando aconteceu o relançamento do programa Bolsa Família no início desse mês, o primeiro pagamento vai ocorrer hoje, dia 20 de março. E com esse lançamento o Governo Federal anunciou junto algumas mudanças e regras para que as famílias sigam para conseguir receber o benefício. Mas, afinal, as pessoas que trabalham de carteira assinada podem receber?

Lembrando que para a família ter acesso ao Bolsa Família ou qualquer outro programa do governo federal é necessário ter todos os dados atualizados no Cadastro Único, assim, o Ministério da Cidadania escolhe as famílias de acordo com o perfil enquadrado nas regras e assim inclui no Bolsa Família.

Trabalhador de carteira assinada pode receber do programa Bolsa Família?

É importante ressaltar que os brasileiros que trabalham em CLT, ou seja, carteira assinada, podem sim receber do programa social Bolsa Família, somente se a renda for compatível com a regra do programa pelo Governo Federal.

Para poder participar do programa Bolsa Família é necessário ter uma renda de até R$ 218,00 por membro da casa, e isso indica que a família está em uma situação de vulnerabilidade social em pobreza ou extrema pobreza. Na época do Auxílio Brasil, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, o valor máximo por membro era de R$ 210,00.

Por mais que milhares de pessoas pensam que quem trabalha de carteira assinada não pode receber está errado, pode sim ter o direito tudo vai depender da renda por quantidade de pessoa na casa. Lembrando que no dia 1 de março foi relançado o programa Bolsa Família com novas instruções, e com o pente fino foi constatado que mais de 1,5 milhões de famílias poderão ser excluídas do programa.

Isso também pode ser boa notícia para muitos, porque os cadastros irregulares saindo dá mais espaço para quem realmente precisa e está na fila um tempo esperando por uma aprovação. O valor continua fixo para cada família, valor de R$ 600,00.

Veja também: NOVAS REGRAS para o Bolsa Família foram divulgadas pelo governo

Pagamentos do Bolsa Família

Depois que o programa teve o lançamento oficial, o primeiro pagamento acontece hoje, dia 20 de março já com o adicional no valor de R$ 150,00 para famílias que tem crianças menores de 6 anos, o benefício se chama primeira infância.

Para que as famílias continuem recebendo o benefício é necessário o responsável familiar apresentar a frequência escolar dos menores até 17 anos, além do pré-natal para gestantes e a caderneta de vacinação, onde o governo federal exige que esteja atualizada para poder receber o benefício.

Veja também: PRESENTE ainda em março para os inscritos do Bolsa Família; confira