Bolsa Família foi antecipado para estes 3 grupos no mês de março

Temos uma boa notícia para quem recebe do maior programa social Bolsa Família, o calendário oficial do programa mostra que os beneficiários que tem o NIS (Número de Identificação Social) 1 vão receber hoje, 20 de março, porém o deposito é feito sempre no sábado anterior para poder cair na segunda, lembrando que os beneficiários podem ter acesso ao dinheiro e utilizar os serviços do aplicativo Caixa Tem para movimentar o dinheiro.

É válido informar que mais 3 grupos terão as parcelas desse mês adiantadas e serão beneficiadas ainda hoje, independente de qual seja o número do NIS, neste mês de março as parcelas serão adiantadas para esses grupos:

1 – Beneficiários que moram nas regiões como Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Bertioga e Guarujá. Isso porque essas cidades foram atingidas por chuvas fortes e foram totalmente prejudicadas desde o mês de fevereiro.

2 – Beneficiários que moram nas regiões do Rio Grande do Sul e que estão sofrendo pela época da seca.

3 – Beneficiários povos Yanomami, que infelizmente estão enfrentando uma grave situação sanitária e também humanitária.

Parcela adicional do Bolsa Família não é para todos

Depois do pronunciamento oficial do novo Bolsa Família 2023, o primeiro pagamento do programa ocorre hoje, dia 20 de março e será pago junto o benefício adicional que Lula destacou, se chama primeira infância, é um valor de R$ 150,00 para famílias que tem criança menor de 6 anos, esse valor será adicionado na parcela fixa de R$ 600,00, ou seja, algumas famílias esse mês podem receber RR$ 750,00 no total.

Porém, tem exceção para os beneficiários que contrataram o empréstimo do Auxílio Brasil e que vem os descontos na parcela automaticamente enquanto a dívida total não for quitada, todos os outros receberão normalmente os R$ 600 fixo para cada família, no entanto, tem famílias que podem chegar a receber muito mais devido os benefícios adicionais.

Lembrando que um benefício por mais que seja adicional para poder complementar a rifa não anula o outro, e assim os valores são somados e a família pode chegar a receber até R$ 1 mil em uma única parcela.

Quando Lula anunciou sobre os benefícios adicionais ele informou que era:

R$ 150 para crianças menores de 6 anos

R$ 50 para adoslecente de 7 a 18 anos

R$ 50 para gestantes

Esses benefícios é para dar um apoio maior principalmente para as famílias numerosas que mesmo recebendo os R$ 600 fixo ao mês passam dificuldade para manter a casa.

