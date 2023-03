Presentes para os brasileiros! Caixa libera novidade do Bolsa Família

Uma ótima notícia para o público que recebe do maior programa social do Governo Federal, o Bolsa Família. Dessa vez, esse público será beneficiado para conseguir usar com facilidade o dinheiro que recebem. Maria Rita Serrano, que é a presidente da Caixa Econômica Federal anunciou que terá um cartão para esse público com a função débito.

Ou seja, mais de 21 milhões de famílias de baixa renda não irão mais precisar realizar o saque do dinheiro para poder fazer as transações, com a chegada do cartão na função débito esses brasileiros vão conseguir ter serviços aos bancos, poder fazer pagamento e compras pelo cartão e também no local escolhido, vai ampliar esse acesso.

A presidente da Caixa informou “Vamos bancarizar toda essa população para trazer facilidade na hora da retirada desse benefício, pagamentos em mercados, entre outros. A ideia é facilitar para que ninguém precise enfrentar fila para ter acesso ao dinheiro”.

Como é feito atualmente?

Atualmente, para que todos os beneficiários do Bolsa Família tenham acesso ao dinheiro é necessário receber por meio da poupança do aplicativo Caixa Tem e ir até o banco fazer o saque na boca do caixa ou nas lotéricas.

Quando o Brasil estava sob governo do ex-presidente, Jair Bolsonaro, ele mudou o nome do Bolsa Família para Auxílio Brasil, e algumas pessoas até chegaram a receber um cartão com um chip para poderem usar a função débito. O plano agora da equipe petista é ampliar esse projeto para outros e todos.

Relançamento do Bolsa Família

Neste mês de março, o Governo Lula anunciou o relançamento do programa Bolsa Família com algumas mudanças para poder organizar e dar mais benefícios para esse público, foi informado que os gastos da União referente a parcela deste mês devem chegar a R$ 14,5 bilhões para o atendimento de cerca de 20,9 milhões de famílias, é importante ressaltar que mais de 700 mil serões inseridas no programa.

Ou seja, além do valor fixo que é de R$ 600,00 por família, o presidente Lula junto com sua equipe fez questão de aprimorar o programa com mais benefícios como a primeira infância que vai ser um valor adicional de R$ 150,00 para crianças menores de 6 anos, e outro benefício adicional de R$ 50,00 para gestantes ou filhos de 7 até 18 anos.

Lula fes questão de reforçar a importância da família que é inscrita no Cadastro Único ter o acompanhamento escolar dos filhos, carteira de vacinação em dias além do cadastro estar sempre atualizado, todos esses pontos são exigências para que a família continue recebendo do programa, caso contrário pode ser excluído.

