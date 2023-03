Você usa PIX? Serasa tem uma boa notícia para pagar suas dívidas

Boa notícia! Agora é possível quitar suas dívidas com mais facilidade através da ferramenta do Pix. Com isso, os pagamentos são processados imediatamente e o nome sai do Serasa em questão de minutos! Claro que é necessário esperar o prazo de 30 dias para que o nome saia de todos os órgãos de proteção ao crédito – entretanto, já é um grande avanço. Veja todas as novidades do Serasa limpa nome para este ano de 2023 e aproveite já!

Serasa Limpa Nome

Estima-se que mais de 70 milhões de brasileiros possuem algum tipo de dívida. Com isso, o nome acaba ficando sujo e indo para a lista de inadimplentes. Com isso, eles perdem o acesso ao crédito e a inúmeros serviços financeiros.

Através da plataforma é possível conseguir descontos de até 99% em várias negociações. Lembrando que o Serasa possui parceria com empresas renomadas no mercado, bem como: Claro, Tim, Banco Inter, Avon, Renner, Itaú e muito mais!

Com isso, consegue garantir aos seus usuários os melhores descontos e parcelas. Desse modo, para este ano de 2023 será possível negociar as dívidas através do Pix – usando a validação de código de transações.

Segundo informações do sistema, é possível fechar e consolidar acordos em até três minutos, com parcelas pequenas que cabem no bolso da maioria dos brasileiros. E com isso, negociar os débitos pendentes e os que já estão na lista ‘negra’ das instituições financeiras.

Para pagar é bem simples, basta fechar o acordo na plataforma do Serasa e então, ir até o site ou aplicativo e fazer login.

Após isso, basta ir na opção “Soluções” e então “Validador de código de pagamento”. Caso o código esteja dentro dos conformes, irá validar e aparecer que é confiável. Basta então realizar o pagamento através do Pix e pronto!

Desenrola Brasil

Com o intuito de reduzir a lista de inadimplentes no país, o Governo Federal irá lançar o programa Desenrola Brasil. A fim de cobrir a parte mais carente da população, o programa irá alcançar somente as pessoas que recebem até dois salários mínimos.

Lembrando que isso é a primeiro momento, posteriormente irá chegar até as Pessoas Jurídicas também. Desse modo, a dívida máxima (somada) será de R$ 5 mil. Entretanto, é uma excelente alternativa para cobrir pequenas dívidas e assim ir pagando aos poucos.

O intuito do programa é quitar dívidas maiores por menores, isto é, com menos taxas de juros. O programa deve ser lançado ainda neste primeiro semestre do ano. Ademais, os brasileiros terão várias opções para conseguirem limparem seu nome e assim voltar à ativa no mundo financeiro.