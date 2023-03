Descubra quais são as ervas de poder para cada um dos 12 signos

Qualquer pessoa que goste de astrologia sabe que todos os 12 signos do zodíaco possuem suas particularidades, sendo que nenhum é igual a outro de modo geral.

E estas particularidades, por sua vez, estão ligadas a diversos fatores.

Cada signo tem o tipo de trabalho que lhe representa melhor, por exemplo, bem como formas específicas de lidar com problemas diversos.

Um ariano jamais irá lidar com um conflito da mesma forma que um virginiano ou um capricorniano.

Trata-se de energias completamente diferentes.

E, quando o assunto é energia, é impossível não pensar automaticamente nas ervas que podem alterar significativamente esse fator, podendo variar seus “poderes” de acordo com o signo que as utiliza.

Quais são as ervas ligadas aos signos do zodíaco

Com base no que foi dito acima, não é nenhum exageros afirmar que cada signo possui aquela erva que mais combina com ele.

Porém, não é raro encontrar quem tenha muitas dúvidas sobre o assunto e sinta dificuldades em saber qual erva deve manter por perto a fim de melhorar as energias do ambiente e atrair prosperidade, por exemplo.

E a lista a seguir foi criada justamente para esse público. Nela, estão listados todos os 12 signos do zodíaco e suas respectivas ervas ideais:

Signo de Áries: combina com a espada de São Jorge Signo de Touro: combina com a erva-doce Signo de Gêmeos: combina com o manjericão Signo de Câncer: combina com a babosa Signo de Leão: combina com o levante Signo de Virgem: combina com o trevo Signo de Libra: combina com a lavanda Signo de Escorpião: combina com o patchouli Signo de Sagitário: combina com o inceso (sim, existe uma erva com esse nome) Signo de Capricórnio: combina com a guiné Signo de Aquário: combina com o boldo Signo de Peixes: combina com o alecrim

Veja também: Beneficiários do Bolsa Família podem ter dinheiro esquecido; veja como consultar

É preciso levar muitos outros fatores em consideração

Cada uma das 12 ervas acima citadas de fato combinam, e muito, com seus respectivos signos.

Caso prefira, o a pessoa pode buscar a devida orientação de como fazer o uso de sua erva. Mas, via de regra, todas elas (ou ao menos a maioria), podem ser utilizadas para diferentes objetivos e rituais.

Os signos podem usá-las para, por exemplo:

Purificar ambientes;

Melhorar a saúde;

Equilibrar os chacras;

Manter as energias negativas afastadas;

Aumentar seu próprio potencial.

Porém, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, não basta consideradas somente o signo regente na hora de determinar o que é ou não melhor para ele: os signos de ascendência também são indispensáveis nessa análise.

Isso significa basicamente que para uma pessoa que seja de Áries, mas tenha o ascendente sendo Libra, a erva ideal pode não ser necessariamente a espada de São Jorge, mas sim a lavanda. Ou ambas.

Veja também: MEI pode ser CANCELADO por estes motivos; veja a lista