NO ALVO do governo: estes são os brasileiros que cairão no pente-fino

Neste mês de março irão começar os repasses atualizados do Bolsa Família. Com isso, as novas regras de adesão ao programa já irão entrar em vigor. Bem como o pente-fino em algumas famílias brasileiras. Lembrando que somente na primeira varredura, mais de 1 milhão de cadastros foram suspensos devido irregularidades. Portanto, veja abaixo quais são as contas que serão suspensas e o que pode ser feito.

Brasileiros passam por pente-fino

Não é de hoje que os brasileiros sabem que o Bolsa Família é o principal programa de distribuição de renda do Brasil. E que durante a pandemia muitos entraram no antigo Auxílio Brasil de modo irregular – devido a falta de rigidez na validação dos dados em decorrência do período que o país estava passando.

Desse modo, muitos brasileiros acabaram se cadastrando de modo duplicado. Em duas famílias, alegando estar morando sozinho para se qualificar na família unipessoal. Desse modo, mais de 6 milhões de novos cadastros surgiram.

Bem como outras irregularidades, como sonegação de renda e vertentes. Por isso, o Governo optou por atualizar o Bolsa Família e com isso surgiu o Novo Bolsa Família. Entretanto, isso foi muito mais além – o pente fino finalmente começou.

Os cadastros irregulares, que estão há mais de 02 anos sem atualização, as famílias que não se enquadram na faixa de renda solicitada, etc. Todas serão notificadas e poderão ter o benefício suspenso por tempo indeterminado.

Lembrando que as mensagens de suspensão poderão chegar através do e-mail ou número de telefone cadastrado. Com isso, as famílias se sentirem prejudicadas poderão entrar com ação contra a decisão e tentar reverter o caso.

Mais novidades são anunciadas

Em decorrência do pente-fino, mais cadastros ficarão disponíveis para serem feitos. O alvo do Governo é que estes cadastros alcancem as pessoas que realmente precisam – isto é, moradores carentes e até mesmo em situação de rua.

Com isso, o Bolsa Família fixou os valores de R$ 600 mensais com o adicional de R$ 150 para as famílias que possuem crianças entre zero e seis anos. Além do possível adicional de R$ 50 para jovens entre 07 e 18 anos.

Agora é obrigatório que os dependentes frequentem regularmente a escola e não somente isso, que eles estejam com a carteira de vacinação em dia e atualizada. A fim de que estejam em conformidade com os padrões estipulados.

Com isso, o Governo Federal propõe não somente uma renda fixa mensal – mas promove cidadania entre as famílias brasileiras. Com o intuito de que elas consigam cada vez mais usar a renda mensal para se estabilizarem e conseguir melhores oportunidades futuramente.