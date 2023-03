Como acompanhar a localização pelo WhatsApp em tempo real? Descubra

Não é de hoje que os usuários do WhatsApp buscam maneiras de ‘rastrear’ certos contatos. A grande verdade é que não precisa de extensões outras ou semelhantes para conseguir saber aonde o outro contato possa estar. Há uma função ‘escondida’ no WhatsApp que permite que qualquer usuário faça isso e acompanhe o outro em tempo real!

Cuidados iniciais

Lembrando que em contraste aos filmes de detetive, para rastrear o celular é necessário que o outro contato esteja com acesso à internet e com a sua Localização ativada. Lembrando que o WhatsApp irá usar o sensor de localização do dispositivo para enviar a localização.

Com isso, basta que o usuário envie a sua localização em tempo real para o contato desejado – e dessa maneira, será possível rastreá-lo por até 8 horas. Visto que existe um limite estipulado pelo mensageiro para isso.

Claro, ambas as partes têm que permitir. Desse modo, é ideal para pessoas que realizam entregas – no qual deixam a localização ativada a fim de que os clientes consigam saber onde se encontra, etc. São várias as possibilidades.

Entre no WhatsApp e selecione o contato cujo a localização será compartilhada;

Clique em “Localização e depois em Localização em tempo real”;

Clique em “Continuar” e pronto!

Agora a localização será anexada na conversão e a qualquer momento poderá ser bloqueada – caso uma das partes assim deseje. É uma modalidade bem simplificada e facilita a vida de muitos brasileiros.

Claro que não é aquela ferramenta que irá rastrear qualquer contato sem que ele saiba, pelo contrário – é necessário que ambos saibam acerca do compartilhamento da localização.

Outras dicas funcionais

No caso do rastreamento sem que a outra pessoa saiba é algo complicado, mas há algumas técnicas que podem ajudar. Lembrando que as técnicas ensinadas são para fins de testes e estudos. O Google possui uma ferramenta chamada ‘Encontre Meu Dispositivo’.

Com ela é possível saber aonde o dispositivo se encontra, isto é, caso o mesmo esteja conectado à internet. Sendo necessário apenas que a conta de e-mail esteja vinculado no celular cujo há o desejo de rastreá-lo.

Desse modo, basta entrar no site ou aplicativo e fazer login na conta do Google. Então, será possível saber onde o dispositivo está, a conexão que está usando, porcentagem da bateria e é possível bloqueá-lo com um único clique.

Portanto, é uma ótima ferramenta para fins de testes e até mesmo em caso de roubo ou furto. Existem muitas ferramentas que prometem o rastreamento em tempo real – a grande verdade é que em todo e qualquer tipo de rastreamento lícito, o usuário deverá pelo menos clicar em um link de acesso – a fim de que consiga liberar a localização.