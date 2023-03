Como ampliar o SINAL DE INTERNET com truques simples na sua casa

Muitos brasileiros acabam se desesperando com o alcance do sinal de Wi-Fi. Sem sombra de dúvidas o Wi-Fi mudou a vida das pessoas. Em pensar que há algumas décadas atrás o sinal de internet era via rádio ou cabeado. Entretanto, o Wi-Fi pode não se comportar bem em alguns ambientes – de acordo com o tamanho da residência, local de instalação do roteador/modem, etc. De fato, há vários fatores que envolvem esta questão. Em dias normais, bastaria comprar um repetir de sinal e problema resolvido – entretanto, neste artigo, vamos abordar uma maneira simples de resolver este problema e conseguir melhorar o sinal de internet para a casa toda.

Entendendo o sinal de rede

As ondas de Wi-Fi embora alcance boas proporções, acabam que são barradas muita das vezes por coisas que estão em seu caminho. Desse modo, caso o ambiente seja repleto de paredes, etc. O sinal de internet irá ficar reduzido.

Bem como se o Wi-Fi estiver localizado em um ambiente muito aberto, devido estar ao ar livre, as ondas vão se dissipar com mais velocidade e com isso a conexão de internet ficará ruim.

Lembrando que nos dispositivos móveis a conexão é medida por barrinhas. Medindo uma boa ou mau conexão. Nestes casos, comprando um repetir de Wi-Fi, que pluga na tomada e assim espalha o sinal de Wi-Fi repetido, o problema estaria resolvido.

Entretanto, há uma solução bem mais barata e ecológica. O uso das folhas de alumínio no roteador. A fim de direcionar as ondas para um local em específico. Dentro das ‘anteninhas’ do roteador, há pequenos cabos de internet.

Com isso, quando o plástico de fora é enrolado com o papel alumínio – as ondas são compactadas e direcionadas para o local cujo a antena está apontando. Com isso, é possível direcionar o Wi-Fi para um local em específico e melhor, espalhar em mais regiões da casa.

Cuidados devem ser tomados

Esta é uma dica básica. Entretanto, a outra maneira é criando um repetir de Wi-Fi caseiro. No caso, basta pegar um pedaço de papelão e criar tipo uma antena. E enrolá-lo com papel alumínio. Desse modo, aquele pedaço de papelão irá atuar como um espelho.

Com isso, irá refletir o sinal de Wi-Fi para outras regiões da casa. Basta instalar esses repetidores caseiros em vários pontos do lar e pronto, o problema de sinal de Wi-Fi estará totalmente resolvido!

Desse modo, não é preciso gastar dinheiro com repetidores de sinal ou coisas do tipo. Mas com uma simples solução é possível obter o melhor da internet e ainda assim conseguir ter sinal em toda a casa.

Uma curiosidade de bônus: muitos provedores de internet vendem seus planos como “Mega” e muitos usuários acabam associando a “Megabytes”. Entretanto, a verdade é bem diferente. Quando o contexto é velocidade de internet, não se trata de “Megabytes”, mas sim, “Megabits”. Com isso, possivelmente – a sua conexão da internet não é de 100/200mb, mas sim, de 200mbps. 800 megabit. 8 vezes menor.