Cartão do CPF de graça: descubra como emitir em 2023 pela internet

Boa notícia! Após as diversas atualizações nos documentos de identificação pessoal, agora é possível emitir gratuitamente o Cadastro de Pessoa Física (CPF) atualizado e pela internet! Sem a necessidade de passar horas e horas em filas com aquelas burocracias de sempre. Qualquer brasileiro pode conseguir realizar a emissão. Sempre na companhia do titular do documento. O processo é totalmente gratuito e não deve ser cobrado qualquer taxa. Veja abaixo como fazer e quem tem direito.

CPF 2023

Não é de hoje que os brasileiros sabem que o CPF é um documento obrigatório. Muitos acabaram perdendo nos últimos anos – ainda mais com a emissão da nova versão. Entretanto, a Receita Federal liberou para os brasileiros a emissão da segunda via gratuitamente.

Lembrando que o CPF é necessário para identificar o cidadão em vários serviços e órgãos públicos. Bem como para transferências bancárias e imposto de renda. De fato, é um documento muito importante.

Com isso, a Receita liberou a emissão de dois tipos de documento. O CPF impresso e o digital. Ambos podem ser obtidos de maneira gratuita através do método abaixo. Visto que o CPF estará incluso obrigatoriamente no Novo RG, que será lançado em breve para todas as federações brasileiras.

Além disso, o número do CPF está localizado na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e em tantos outros documentos complementares. Por isso, tê-lo em mãos é de suma importância para evitar problemas e dores de cabeça. Ah, agora o CPF não é mais aquele azul tradicional – e sim um modelo atualizado e com menos custos.

Veja como emitir a 2 via pela internet

O passo a passo abaixo pode ser feito completamente pelo dispositivo celular ou através de um computador com acesso à internet. Tudo é realizado através do site da Receita Federal. Lembrando que é necessário ter entre 18 e 70 anos de idade.

Entre no site da Receita Federal;

Clique em Serviços e depois em CPF;

Clique em “Impressão de Comprovante”;

Preencha o CPF, nome completo, data de nascimento e nome da mãe;

Pronto! Caso tenha, coloque o título de eleitor e clique em “Enviar”. Após isso, basta preencher os 10 dígitos da última declaração e pronto! O CPF foi gerado e basta imprimi-lo em alguma papelaria e usufruir de todos os benefícios do documento.

Lembrando que a versão digital pode ser consultada através do aplicativo para android e iOS – CPF Digital. Tudo de maneira totalmente gratuita e rápida! Mas é válido lembrar que não é possível emitir segunda via de documentos cujo o titular não sabe o número.

Isto é, de modo online. É recomendado ir até um órgão da Receita Federal ou equivalente em seu município a fim de regularizar a situação. Por motivos de segurança é impossível realizar esse tipo de ação sozinho diretamente pelo site oficial da Receita.

Ademais, basta preencher os campos com os dados solicitados e pronto! Já é possível imprimir e obter a segunda via do CPF.