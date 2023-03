Calendário atualizado do INSS em março: vai ter adiantamento?

Neste mês de março os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) irão receber seus repasses de acordo com um calendário pré-estipulado pelo Governo Federal. Lembrando que os pagamentos serão feitos de maneira gradual, com base no valor do repasse e número final do cartão do beneficiário do INSS. As medidas são referentes aos aposentados e pensionistas do INSS. Além disso, neste mês de março haverá uma grande surpresa para os beneficiários! Veja abaixo.

Cronograma de pagamentos é divulgado

Portanto, o cronograma de pagamentos dos beneficiários do INSS neste mês de março já estão autorizados. Visto que é possível realizar os saques na agência bancária – Caixa Econômica Federal, ou em Casas Lotéricas que tenham convênio com o banco em questão.

Visto que é necessário a apresentação do titular no momento do saque. Agora não é mais obrigatório a prova de vida. Lembrando que tornou-se obrigação do INSS em comprovar que o beneficiário está ou não com vida.

Não existem taxas descontadas nos pagamentos, exceto em casos de empréstimo bancário. É comum que haja consignados nas contas dos beneficiários do INSS. Os repasses começam no dia 25 do mês e vão até o dia 10 de abril.

Os beneficiários que recebem apenas 01 salário conseguem obter o repasse primeiro. Depois vem aqueles que recebem valores superiores a 01 salário.

Número final do cartão: 1;

Data: 27/03;

Data: 27/03; Número final do cartão: 2;

Data: 28/03;

Data: 28/03; Número final do cartão: 3;

Data: 29/03;

Data: 29/03; Número final do cartão: 4;

Data: 30/03;

Data: 30/03; Número final do cartão: 5;

Data: 31/03;

Data: 31/03; Número final do cartão: 6;

Data: 03/04;

Data: 03/04; Número final do cartão: 7;

Data: 04/04;

Data: 04/04; Número final do cartão: 8;

Data: 05/04;

Data: 05/04; Número final do cartão: 9;

Data: 06/04;

Data: 06/04; Número final do cartão: 10;

Data: 10/04.

No caso de beneficiários que recebem valores superiores a 01 salário mínimo as datas são diferentes.

Número final do cartão: 1 e 6;

Data: 03/04;

Data: 03/04; Número final do cartão: 2 e 7;

Data: 04/04;

Data: 04/04; Número final do cartão: 3 e 8;

Data: 05/04;

Data: 05/04; Número final do cartão: 4 e 9;

Data: 06/04;

Data: 06/04; Número final do cartão: 5 e 0;

Data: 10/04.

Novidade é anunciada

Além disso, o Governo Federal anunciou que será lançado em breve o cartão do beneficiário INSS. Isto é, um cartão para saque do benefício que contará com excelentes condições e melhorias. Visto que o cartão ainda não foi divulgado e não sabe-se ao certo acerca de todas as suas vantagens.

Entretanto, já é válido lembrar que o cartão é totalmente opcional. O beneficiário poderá contar com o seu atual cartão para a realização de saques – sem a necessidade de migrar obrigatoriamente para o uso do outro cartão.

Portanto, foi anunciado que o mesmo será liberado para alguns beneficiários ainda neste mês de março. Os demais irão receber o cartão de modo gradativo, e assim, aos poucos – todos os beneficiários (aposentados e pensionistas) poderão contar com o novo cartão.