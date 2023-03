Minha Casa Minha Vida tem nova faixa de renda e você pode se DAR BEM

Qualquer família brasileira que viva em situações nas quais tenha ou possa vir a ter dificuldades financeiras pode recorrer ao auxílio do Governo Federal, uma vez que ele cria diversas formas de ajudar a população. E o programa Minha Casa Minha Vida é um exemplo muito claro disso.

Criado por Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores – PT) durante sua atuação na presidência da República no ano de 2009, esse programa voltou oficialmente a fazer parte da vida dos brasileiros.

E a boa notícia é que, agora, com Lula novamente no poder, é ainda maior o número de pessoas que podem “se dar bem” ao tentar conseguir uma moradia.

Todos os detalhes sobre esse importante assunto são explicados no decorrer da leitura a seguir.

Relembrando do que se trata o Minha Casa Minha Vida, programa oferecido pelo Governo Federal

Explicando de forma simples e direta, o programa Minha Casa Minha Vida tem cunho puramente habitacional, com foco em auxiliar a população a conseguir ter acesso a moradia de forma facilitada.

Por meio desse programa as famílias conseguem, entre outras coisas, ter até 95% do valor do imóvel construído subsidiado pelo Governo Federal.

Outros benefícios que o Minha Casa Minha Vida inclui são:

Redução considerável dos juros;

Condições especiais de pagamento, como parcelas com valores reduzidos;

Possibilidade de comprar um imóvel que seja novo ou usado, ou mesmo a possibilidade de reformar um imóvel no qual já resida.

Espera-se que, até o ano de 2026, 2 milhões de moradias (pelo menos) sejam financiadas por meio do programa em questão.

E, diferente do que ocorreu no Casa Verde e Amarela, programa habitacional de Jair Messias Bolsonaro (Partido Liberal – PL), no Minha Casa Minha Vida o orçamento será consideravelmente maior.

Assim, o Governo Federal conseguirá auxiliar ainda mais as famílias consideradas de baixa renda, e que se enquadram na chamada “faixa 1” do programa.

Veja também: Quem tem cartão do Auxílio Brasil vai poder continuar usando? Entenda

Quem pode participar, e qual é a nova faixa de renda exigida

Para poder participar do programa Minha Casa Minha Vida, a família interessada precisa atender devidamente a alguns critérios impostos pelo Governo Federal. Sendo que boa parte desses critérios está ligado à questão da renda.

De modo geral, por sinal, não é errado afirmar que a renda familiar deve ser de no máximo R$ 7.000, mas é preciso entender que existem divisões por faixa. Aliás: para 2023, já foi anunciada a mudança que eleva para R$ 8.000 o valor máximo, deixando as devidas faixas da seguinte forma, no quesito urbano:

Faixa 1: famílias que recebem no máximo R$ 2.640

Faixa 2: famílias que recebem no máximo R$ 4.400

Faixa 3: famílias que recebem no máximo R$ 8.000

Anteriormente, o valor da faixa 1, por exemplo, era de no máximo R$ 1.800.

Agora, portanto, mais famílias poderão se beneficiar do Minha Casa Minha Vida.

Veja também: Custo de vida mais baixo de TODOS: confira as 9 cidades mais baratas para morar