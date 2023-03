Cartão do Bolsa Família funciona no crédito? Entenda se sim

Neste mês de março foi lançado oficialmente o programa Bolsa Família da equipe petista, o presidente Lula assinou uma medida provisória com regras no novo Bolsa Família, e com ele Lula destacou algumas novidades e um deles foi o cartão que vai facilitar a movimentação desse dinheiro.

Na terça-feira (7), Maria Rita Serrano, que é a presidente da Caixa Econômica Federal fez um anúncio onde o novo cartão do programa Bolsa Família será débito mas também não falou que será possível utilizá-lo como crédito, no entanto, todos acham que não, pois a intenção principal do cartão é facilitar a movimentação.

Cartão Bolsa Família

O novo cartão do Bolsa Família terá a opção débito onde as pessoas vão poder movimentar esse dinheiro fazendo compras em comércios (o antigo cartão não tinha essa possibilidade), ou seja, o beneficiário não vai precisar ficar fazendo saques para pegar o dinheiro, ele vai poder movimentar somente usando o cartão.

Lembrando também que tem o aplicativo Caixa Tem que surgiu para facilitar o movimento do dinheiro, é uma conta onde a pessoa consegue pagar boletos, fazer recarga de celular, transferência e tudo mais, mas o novo cartão foi criado pensando nas pessoas que não tem acesso a internet e também precisa de praticidade e facilidade para movimentar esse dinheiro.

Bolsa Família pelo Caixa Tem

Através do aplicativo do Caixa Tem o usuário também consegue fazer o saque do dinheiro, siga o passo a passo:

1 passo – Entre no aplicativo Caixa Tem

2 passo – Clique na opção “saque sem cartão”

3 passo – Depois clique em “Gerar código para saque”

4 passo – Coloque a senha

5 passo – Pronto, agora precisa digitar o código no caixa eletrônico ou na lotérica

Veja também: Quem precisa ATUALIZAR o Bolsa Família para continuar recebendo

Calendário de Março

Número final do NIS 1: pagamento dia 20 de março

Número final do NIS 2: pagamento dia 21 de março

Número final do NIS 3: pagamento dia 22 de março

Número final do NIS 4: pagamento dia 23 de março

Número final do NIS 5: pagamento dia 24 de março

Número final do NIS 6: pagamento dia 27 de março

Número final do NIS 7: pagamento dia 28 de março

Número final do NIS 8: pagamento dia 29 de março

Número final do NIS 9: pagamento dia 30 de março

Número final do NIS 0: pagamento dia 31 de março

Uma observação que é importante destacar é que diversas pessoas estavam na dúdiva se esse mês iria pagar adiantado e a resposta é não, vai seguir o cornograma oficial de pagamento, mês de fevereiro o pagamento foi antecipado devido o feriado do Carnaval.

Veja também: Empréstimo não poderá ser descontado do Bolsa Família; confira o projeto