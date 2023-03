Aprenda a solicitar sua aposentadoria por idade através da internet

Não é de hoje que os trabalhadores sonham em conseguir a tão sonhada aposentadoria. Lembrando que os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) precisam atingirem uma determinada idade para conseguirem se aposentar. No caso dos homens é 65 anos e mulheres 62 anos. Dos benefícios concedidos pelo INSS – a aposentadoria por idade é um dos mais solicitados! Veja o passo a passo de como solicitá-lo pela internet.

Aposentadoria 2023

Aos trabalhadores que começaram a trabalhar após a vigência da Reforma da Previdência (13/11/19) é necessário que cumpram os seguintes requisitos para ter direito à aposentadoria por idade:

Homens precisam ter 65 anos e 20 anos de contribuição;

Mulheres precisam ter 62 anos e 15 anos de contribuição.

Lembrando que o valor da aposentadoria representa 60% da média da soma de todos os salários – acrescentados de 2% ao ano que ultrapassar o tempo necessário de contribuição. Que no caso dos homens é 20 anos e das mulheres é 10 anos. Na prática: caso uma trabalhadora exerça atividades remuneradas sob regime CLT, ela irá receber de aposentadoria 60% da média dos salários + 10% referente aos anos adicionais.

Caso o trabalhador já tenha começado a trabalhar antes da Reforma da Previdência, é necessário que cumpra os seguintes requisitos:

Homens precisam ter 65 anos e 180 meses de contribuição.

Mulheres precisam ter 60 anos e 180 meses de contribuição.

Ao estar apto, basta abrir o requerimento – não é necessário o auxílio de terceiros a primeiro momento.

Como solicitar a aposentadoria pela internet?

Antes de tudo, é necessário ter em mãos alguns documentos pessoais e de validação. Sendo eles: carteira de trabalho, comprovante de endereço, documentos de identificação pessoal, extrato atualizado do CNIS, número do PIS/Pasep e carnês de contribuição do INSS – caso o trabalhador pague diretamente ao órgão.

Ademais, basta seguir os seguintes passos a fim de abrir o requerimento. Lembrando que é necessário ter uma conta no Governo Federal. Todo e qualquer serviço que o brasileiro for realizar no site do GF, será necessário ter uma conta – é importante que a mesma esteja no nível prata ou ouro.

Para aumentar o nível da conta é necessário realizar as verificações solicitadas. Bem como bancárias, facial, etc.

Entre no site ou aplicativo Meu INSS;

Clique em “Entrar” e realize o seu login com CPF e senha;

Selecione a opção “Pedir aposentadoria”;

Escolha a modalidade da aposentadoria e clique em “Atualizar dados”;

Clique em “Avançar” e responda o questionário solicitado;

Anexe as documentações solicitadas e preencha o endereço residencial;

Informe o banco cujo a aposentadoria deverá ser depositada e finalize o requerimento.

Pronto! Agora o requerimento será analisado e em algum tempo o INSS retornará com o feedback. Lembrando é importante que todos os dados estejam devidamente completos – a fim de que o requerimento não retorno por incongruência nos dados e demore novamente para ser analisado.