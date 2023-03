Bolsa Família: governo dará 3 novos adicionais para chegar até R$ 1 mil

Será acrescentado mais 3 benefícios para as famílias que recebem do programa social Bolsa Família para acumularem o valor de R$ 1 mil. Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Brasil assinou essa medida provisória, e eles serão repassados através do aplicativo da Caixa Econômica Federal, a Caixa tem.

Esses 3 novos benefícios são:

1 – R$ 150,00 para criança de 0 a 6 anos

2 – R$ 50,00 para crianças e jovens de 7 a 18 anos incompletos

3 – R$ 50,00 para gestantes

Bolsa Família com novos benefícios

Como dito anteriormente pelo Presidente Lula, assim que fosse lançado oficialmente o Bolsa Família de 2023 no mês de março com novas regras, o valor da primeira infância (R$ 150) iria começar a ser pago junto. Já os outros dois novos benefícios tem previsão para começar a serem pagos a partir de junho, segundo informações do Governo Federal.

Com esses benefícios adicionais do Bolsa Família, tem famílias que poderão chegar a receber R$ 1 mil por mês se os membros familiares tiverem dentro do critério imposto pelo governo. Um exemplo, a família já recebe ao mês o valor fixo de R$ 600,00 do programa, se caso tiverem duas crianças menores de 6 anos, já receberão mais R$ 300 (R$ 150 por criança), mais R$ 50,00 para filho adolescente e mais R$ 50 se tiver alguma gestante dentro de casa, juntando tudo soma um valor mensal de R$ 1 mil.

Ou seja, com esses benefícios são diversas famílias que terão aumento no recebimento do Bolsa Família. É importante ressaltar que para as pessoas que não tem o cartão do programa não precisa se preocupar, pode sacar o dinheiro do benefício pelo aplicativo Caixa Tem e escolher a opção “saque sem cartão”.

Após clicar nessa opção, o aplicativo vai gerar um código para saque, então deve colocar a senha e o código no caixa eletrônico/lotérica.

Calendário de março

Número final do NIS 1: 20 de março

Número final do NIS 2: 21 de março

Número final do NIS 3: 22 de março

Número final do NIS 4: 23 de março

Número final do NIS 5: 24 de março

Número final do NIS 6: 27 de março

Número final do NIS 7: 28 de março

Número final do NIS 8: 29 de março

Número final do NIS 9: 30 de março

Número final do NIS 0: 31 de março.

