10% MAIS CARA! Conta de Luz terá novo preço; a notícia vem do STF

Todo cidadão brasileiro adulto está acostumado com o pagamento mensal de diversas contas e, entre elas, ganhando espaço especial pela importância que possui, não deixa de estar a conta de luz.

Essa conta, por sinal, não raramente causa polêmicas, uma vez que sua base de cálculo pode ser alterada por conta de alguns fatores, como a falta de chuvas, por exemplo, o que muda a cor de sua bandeira e afeta diretamente o bolso do consumidor.

E, agora em 2023, milhões de brasileiros de fato voltarão a ter um acréscimo no valor dessa conta, sendo que o motivo do aumento, dessa vez, vem diretamente de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Mais detalhes são explicados a seguir.

Por que a conta de luz ficará mais cara

Ninguém gostaria de ter que lidar com uma conta de luz mais cara.

Porém, ainda em 2023 (a qualquer momento, na verdade, uma vez que a decisão já foi tomada), milhões de pessoas verão um aumento significativo nessa fatura: aumento esse que poderá chegar a 10%!

A decisão, que pegou muitas pessoas de surpresa, partiu do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente por meio do ministro Luiz Fux, e foi completamente acatada pelo Plenário.

E tudo ocorreu por conta de que, uma vez barateada em 2022, por conta da LC (Lei Complementar) 194/2022, essa conta prejudicou os cofres de diversos municípios, fazendo com que seus respectivos estados perdessem bilhões de reais em arrecadação.

Os estados que sofreram essa perda, por sua vez, recorreram ao STF para buscar uma forma de reequilibrar seus cofres. E é por isso que, muito em breve, a base de cálculo da conta de luz passará a ter um ICMS consideravelmente mais alto.

Quais estados brasileiros terão esse expressivo aumento na conta de luz

Vale lembrar, ainda, que não foram todos os estados que pediram a volta do aumento na conta de luz para o STF, uma vez que nem todos haviam acatado à redução da tarifa em 2022.

Ou seja: para muitas pessoas, essa conta nem mesmo chegou a ficar mais barata.

Oficialmente, os estados em que passará a existir o aumento, afetando financeiramente milhões de brasileiros, são:

Rio Grande do Sul

Espírito Santo

Paraná

O Distrito Federal também está incluso nessa decisão e terá suas tarifas elevadas.

Cabe aos moradores dessas localidades, portanto, buscar formas de fazer com que a conta de luz pese menos no bolso daqui para frente, e essa não é necessariamente uma tarefa difícil.

A partir de iniciativas simples já é possível obter bons resultados.

E essas iniciativas incluem:

Tomar banhos mais rápidos;

Aproveitar a iluminação natural;

Reaproveitar a água da chuva para tarefas simples, como lavar o quintal e regar as plantas;

Manter portas e janelas abertas, a fim de manter o imóvel mais fresco sem precisar recorrer ao ar-condicionado.

