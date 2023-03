Nova função do WhatsApp: “Não me perturbe”; confira

O WhatsApp chegou para revolucionar o mundo das mensagens instantâneas, pois em segundos, qualquer pessoa pode se conectar com outra, em qualquer lugar do mundo. E por conta de ter milhões de usuários diariamente, ele sempre encontra-se recebendo atualizações. E a última atualização que chegou para o aplicativo, agradou a todos, trata-se de uma função que vai ajudar a bloquear chamadas de pessoas desconhecidas, entenda como irá funcionar.

A função irá permitir que as pessoas fiquem mais ‘tranquilas’

A informação ainda é extraoficial e foi trazida à cena por um site que é especializado em conceder informações inerentes ao WhatsApp, isto é, o WABetaInfo. Ele informou que a nova função está sendo desenvolvida e que ela ficará nas próprias configurações do mensageiro.

Ao ter a função habilitada, todas as mensagens que não forem de algum número salvo na agenda do usuário, serão canceladas. Embora tenha saído muitos boatos acerca disso, nem a Meta nem a equipe responsável pelo WhatsApp se pronunciaram.

Mas a tendência é que em breve, realmente exista uma função do gênero, já que uma coisa que a empresa preza bastante, é pela privacidade de todos os usuários. Isto é, quando um número estranho liga para outro número pode acabar atrapalhando algum momento importante e querendo ou não, isso está tirando um pouco da privacidade do usuário em questão.

Quais foram as últimas atualizações do WhatsApp?

Várias novidades chegaram ao aplicativo semanalmente, e uma das que mais agradaram chegou apenas para dispositivos iOS. Na versão do aplicativo já atualizada, é possível que os usuários façam suas próprias figurinhas do WhatsApp, basta que eles colem a foto no chat e pronto, haverá a conversão. A ferramenta é chamada de Sticker Maker Tool.

A ferramenta chegou e agradou a todos, pois anteriormente, era necessário que o usuário fizesse o download de aplicativos de terceiros para que fosse possível realizar a confecção das figurinhas, agora, isso é possível pelo próprio aplicativo, o que até ajuda a não cair em golpes ao baixar aplicativos de fontes desconhecidas.

E por fim, também há a ratificação do WhatsApp Pay que veio para ficar. A liberação ocorreu pelo Banco Central, agora, é possível usar o aplicativo de mensagens para efetuar pagamentos. Isso vai ajudar bastante, principalmente, os pequenos comércios. Vale salientar que uma versão parecida havia chegado no Brasil em 2021, mas na época, foi barrada, agora, o seu uso já é permitido novamente e por conta disso, os usuários comemoraram bastante.

