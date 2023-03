Novos BLOQUEIOS a partir de março dentro do Bolsa Família; e agora?

Para alegria de todos, quase 20 anos após sua primeira aparição, o programa Bolsa Família voltou com ‘tudo’ e está trazendo bastante novidades para todos os seus usuários. Mas também está trazendo bastante ‘justiça’, para aqueles que estão recebendo valores de maneira irregular, somente neste mês de março, mais de 1 milhão de beneficiários foram retirados do programa, de igual modo, quase 700 mil foram alocados nele. Ou seja, quem está sendo retirado, abre vaga para aqueles que realmente precisam. E nas próximas semanas, mais pessoas devem ser retiradas do programa.

Quais foram as pessoas que foram retiradas do programa neste mês?

Segundo o ministro responsável pela pasta, isto é, Wellington Dias, neste mês de março mais de 1,55 milhão de pessoas foram retiradas do programa, mas vale salientar que todos eles estavam recebendo normalmente até o último mês. Mas de acordo com ele, não é preciso que a população fique com medo.

Uma vez que só está sendo retirado do programa neste primeiro momento, todas aquelas pessoas que o governo tem certeza que estão recebendo o valor de maneira irregular. Em geral, o pessoal que foi bloqueado possui uma renda per capita bem superior à que é permitida.

Outro grupo de pessoas que foram retiradas, são aqueles que formam uma família de apenas uma pessoa, em tese, não há erro algum nisso, o problema é que os beneficiários acabam exagerando e saindo de suas casas apenas para ter direito a mais de um benefício e isso não pode e acabou inflacionando bastante a folha de pagamentos do Governo.

E quais serão os próximos beneficiários que serão retirados do programa?

Os próximos beneficiários que devem ser retirados do programa, são aqueles que encontram-se irregular dentro do Bolsa Família e devem passar por uma atualização cadastral. Isto é, comparecer ao CRAS a fim de retificar os dados sobre a renda familiar, caso ela esteja acima da permitida, o usuário será desligado do benefício.

Isso tudo está ocorrendo para garantir que apenas quem realmente precisa venha fazer uso do programa, até mesmo, porque a depender da família, o valor mensal que receberá pode ultrapassar os R$ 900, portanto, não seria interessante para o governo gastar tanto com pessoas que não se adequam ao benefício social.

Por outro lado, há os benefícios para crianças e adolescentes, que possuem idade entre 7 e 18 anos, esses irão receber R$ 50 a mais, as grávidas também entram no grupo. E por fim, as crianças com idade inferior a 6 anos, que irão ganhar um adicional de R$ 150.

