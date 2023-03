Segredo REVELADO? Veja se o CPF na Nota Fiscal aumenta seu Score na Serasa

É bastante comum que os brasileiros ao realizarem alguma compra, peçam para que o caixa insira o CPF na Nota Fiscal, eles acham que isso pode melhorar o Score de crédito, todavia, a função do CPF na nota é outra que poucos imaginam. Entenda a importância de colocar o CPF na Nota Fiscal e veja se realmente isso melhora o Score de crédito dos consumidores. Vale lembrar que não é porque todos fazem algo, que aquilo realmente está correto.

Colocar o CPF na nota realmente melhora o Score de crédito?

Negativo, isso é mito. Mas colocar o CPF na Nota Fiscal pode trazer outros benefícios para os consumidores. Primeiro, vale destacar que o CPF na nota serve para evitar sonegação de impostos, ou seja, ao comprar algo e solicitar o CPF, o comerciante precisará declarar aquele valor em questão, na prática, quando você solicita que o CPF seja inserido, você está sendo um verdadeiro fiscal.

E a depender do seu estado, isso pode trazer vários benefícios, como a possibilidade de participar em sorteios ou até mesmo descontos em impostos, como IPVA e IPTU, por isso, colocar o CPF na nota é importante, mas não para a finalidade que muitos acreditam ser.

Já no que diz respeito aumentar o Score, as métricas usadas são outras, não tem uma relação direta com quantas vezes você colocou ou não seu CPF em algum local. Por isso, sempre tenha um bom relacionamento com os bancos e instituições financeiras, pois isso ajuda bastante na hora de conseguir crédito.

Quais os principais fatores para ter um Score alto?

A saga em busca de um bom score, ocorre por conta que quanto mais alto, maior será a confiança dos bancos em conceder crédito para você, seja para ter um Cartão ou realizar algum financiamento. O Score do Serasa serve para aferir uma métrica bem importante.

Isto é, de 0 a 1.000 pontos, qual a chance do consumidor em questão pagar suas contas em dias nos próximos 6 meses? Na prática, quanto mais perto do número 1.000, mais fácil fica. E para que alguém consiga sempre ter o Score alto, é preciso que a pessoa mantenha sempre seu nome limpo, ter muitas dívidas é péssimo.

Também opte por sempre ter um bom relacionamento bancário, pois ele é de suma importância para que o banco conceda crédito. E sempre que possível, pague suas contas antes da data de vencimento e em hipótese alguma, espera a dívida vencer para que você possa ir atrás de pagá-la.

