Cadastro Único: como pedir chip e CELULAR DE GRAÇA ao governo?

O Cadastro Único é uma plataforma do Governo que ele consegue saber a situação real da família inscrita além de ter diversos tipos de benefícios sociais para trazer direitos sociais e igualdade na sociedade, porém a maioria das pessoas só conhecem o Bolsa Família, já que é o maior de todos os programas.

Existem muitas outras opções de benefícios e que podem te surpreender, tem o auxílio enxoval, kit digital de tv parabólica e diversos outros.

Internet Brasil

O programa internet Brasil também entra para a lista dos benefícios poucos conhecidos, mas infelizmente ainda esse benefício não foi tão divulgado até mesmo por ser recente.

Criado no ano de 2022, ele tem como objetivo principal levar o acesso a internet através de chips tecnológicos para as famílias que não têm esse acesso. São oferecidos celular e chip totalmente de graça, principalmente também para os estudantes e professores. O governo pensou nesse programa para proporcionar a inclusão digital, já que tudo hoje em dia de estudo é através da internet, principalmente na época em que passamos na crise contra a covid-19.

Esse programa passou por um momento de estagnação em 2022, mas em 2023 já voltou ao normal e está funcionando, e as primeiras cidades que receberam o chip com internet foram: Caicó, Campina Grande, Caruaru, Petrolina, Mossoró e Juazeiro. Foram cerca de 700 mil estudantes que receberam.

Veja também: Quase NINGUÉM sabe! Quem recebe Bolsa Família tem outros direitos

Quero participar desse programa, como faço?

Como esta voltando e ainda estamos no início do ano, nos próximos meses possa ser que o programa se intensifique, tanto com a distribuição do celular como do chip para professores e estudantes, mas para receber é preciso ter a inscrição no Cadastro Único, pois é através dessa plataforma que o Governo consegue analisar a real condição da família.

Para fazer a inscrição é necessário ir até um CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) mais próximo da cidade, não esqueça de levar os documentos pessoais, também tem a alternativa de fazer o pré-cadastro pelo aplicativo, por ele consegue também fazer o agendamento pessoal no CRAS.

Em geral, esse projeto é de grande importância para a sociedade, principalmente para todos os estudantes e professores conseguirem ter acesso a internet, porém sabemos que nem todos tem condições de comprar esses equipamentos, por isso o programa irá distribuir de graça para esse público.

Veja também: Como entrar no Cadastro Único 100% pela internet