O que você precisa para declarar o Imposto de Renda neste ano? Veja TUDO

Embora muitas pessoas tentem “fugir”, é inevitável: ano após ano, há quem realmente precise declarar o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).

Há, também, quem ainda nem mesmo saiba do que se trata tal imposto, e a explicação a respeito dele não poderia ser mais simples: trata-se de um imposto de caráter federal, que tem como único objetivo fazer com que o cidadão mostre ao Governo Federal quais foram os seus rendimentos no ano anterior ao ano da declaração.

Agora em 2023, por exemplo, o cidadão deverá declarar os ganhos relacionados a 2022, sendo tais ganhos tributáveis ou não.

Para isso, porém, é preciso ter e saber algumas coisas, a fim de essa declaração seja feita dentro da menor burocracia possível.

Todos os detalhes a respeito desse assunto estão explicados a seguir.

O que você precisa saber para declarar o Imposto de Renda em 2023

Quem já está acostumado a declarar Imposto de Renda, ou já está se preparando devidamente para isso, costumam ter o contato de um bom contador, a fim de que possa obter toda e qualquer ajuda necessária.

Quanto mais burocrático o processo parecer ser, por sinal, mais o respetivo escritório de contabilidade poderá ser útil.

Porém, independentemente disso, existem detalhes que acabam ficando aos cuidados do contribuinte que fará a declaração.

E, vamos concordar: conhecimento nunca é demais!

Por isso, essa é a lista de tudo que uma pessoa precisa saber para declarar o Imposto de Renda em 2023:

1. Precisa saber quando a declaração terá início

Todos os anos a declaração do Imposto de Renda tem a data certa para começar e terminar.

E, no que diz respeito a 2023, o início será oficialmente no dia 15 de março.

2. Precisa saber se realmente tem que declarar

Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, nem tudo mundo precisa fazer a declaração.

De acordo com as regras de 2023, ela precisa ser feita por quem recebeu mais que R$ 28.559,70 em 2022, ou mais de R$ 142.798,50 (em atividades rurais).

3. Precisa apresentar os documentos e comprovantes necessários

Qualquer comprovante de despesa médica do declarante ou de seus dependentes, por exemplo, deve ser apresentado, assim como qualquer comprovante relacionado a custos com educação.

Eles serão essenciais na hora da dedução.

O que mais deve constar na declaração desse ano (e dos próximos)

Além dos comprovantes e documentos acima citados, existe uma ampla gama de papéis que o declarante deve separar, a fim de atender às exigências do Imposto de Renda corretamente.

Buscando deduzir esse imposto, o cidadão pode ter em mãos também as contribuições que fez em 2022 para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por exemplo, e até mesmo os valores pagos com pensão alimentícia (desde que esse pagamento tenha ocorrido a partir de ordem judicial).

Além disso, deverá apresentar também os respectivos gastos com IPVA e IPTU.

