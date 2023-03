Bolsa de R$ 300 para estudantes; veja como conseguir essa oportunidade

Mais uma grande oportunidade para estudantes de baixa renda que desejam concluir uma faculdade, dessa vez o programa Santander Graduação vai oferecer 2 mil bolsas de estudos em todo o Brasil.

São diversos estudantes que começam a estudar um curso superior e param no meio do caminho devido às condições de pagamento, principalmente as pessoas de baixa renda.

Valor da bolsa de estudo

E para aqueles que forem aprovados, vai ter uma ajuda financeira da instituição no valor de R$ 3.600 para apoiar a formação desses alunos, seja graduação ou pós-graduação, porém o pagamento desse valor será feito em 12 vezes de R$ 300,00.

Lembrando que esse recurso pode ser usado para pagamento das mensalidades do curso, ou comprar materiais complementares para os estudos como livros ou equipamentos. Esse dinheiro até pode ser uma ajuda para alimentação e transporte, e as inscrições para concorrer a bolsa de estudo já estão abertas.

Quais são as pessoas que podem ganhar uma bolsa de estudo?

Não é qualquer estudante que vai ter chances de ganhar. O programa pretende realmente ajudar estudantes que têm frequência nas aulas, que tenham excelência na área acadêmica e principalmente aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social, ou seja, quando a renda é de 1 salário mínimo por membro da família.

Os estudantes que possuem apoio do Fies, ProUni ou Capes é válido informar que eles também podem participar da seleção, lembrando que todas as informações do programa e até mesmo os requisitos são encontrados no próprio site do programa.

Opinião de um especialista

Nicolás Vergara, que é o superintendente executivo do Santander Universidades no Brasil afirma que “O Santander Graduação já conseguiu ajudar mais de 6.300 alunos desde o ano de 2017, reconhecemos que a vida de um universitário não é fácil, pois a maioria tem gasto de moradia, transporte, alimentação, mensalidade, entre outros, nos casos de universidade particular”.

Inscrições para a bolsa de estudos

Corre que ainda dá tempo de se inscrever. Iniciou no dia 22 de fevereiro e vai até o dia 16 de maio. Ficou interessado? Entre no site Santander Bolsas e faça um login com senha para conseguir fazer a inscrição.

No dia 16 de junho vai sair o resultado daqueles que foram contemplados pela bolsa e logo após deverão abrir uma conta do Santander, pois é por lá que receberão mensalmente os R$ 300,00.

