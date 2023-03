Novo Bolsa Família: estas são TODAS as maneiras de sacar o benefício

Conforme prometido por Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores – PT) durante sua campanha eleitoral em 2022, o novo Bolsa Família já está em andamento, e começará a ser pago oficialmente durante o mês de março.

As famílias beneficiárias terão acesso ao dinheiro mais especificamente a partir do dia 20 desse mês, sendo que os repasses referentes ao período serão finalizados dia 31.

Mas, é comum que exista a seguinte dúvida: uma vez que o Bolsa Família foi reformulado, como ficarão as formas de recebimento dos respectivos valores?

A resposta para essa pergunta é muito mais simples e animadora do que parece, conforme será explicado no próximo tópico deste artigo.

Como os beneficiários poderão sacar o novo Bolsa Família

Sendo um programa social, assim como era em sua primeira versão, e assim como era com o Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família faz seus repasses oficialmente por meio da Caixa Econômica Federal.

Ou seja: o dinheiro “cai” na conta da Caixa dos beneficiários, não podendo ser transferido dos cofres do Governo Federal diretamente para outras instituições bancárias.

Logo, quem recebe os repasses pode retirar o dinheiro por meio de 5 canais diferentes, sendo eles:

Nas casas lotéricas, uma vez que elas são geridas pela Caixa; Nas unidades Caixa que são itinerantes; Nos terminais de autoatendimento; Nos correspondentes do chamado Caixa Aqui; Nas agências da Caixa Econômica Federal.

O que compõe a nova versão desse importante programa social

Além de terem imensa facilidade na hora de receberem o novo Bolsa Família, as famílias beneficiadas pelo Governo Federal passarão a conta, também, com alguns repasses extras já anunciados.

Nos núcleos familiares compostos por crianças de até seis anos de idade, por exemplo, será pago um adicional de R$ 150,00. Isso sem citar os R$ 50 que, ao que tudo indica, serão repassados mensalmente às famílias cujo algum membro tenha entre sete e dezoito anos.

Por meio dessas iniciativas, o governo espera contribuir de forma ainda mais significativa para que tais famílias que vivem na linha da pobreza ou da extrema pobreza consigam se manter de forma digna.

Mas, claro: existe o risco de que tais benefícios sejam perdidos.

Isso por que, de acordo com as declarações dadas por Lula, o novo Bolsa Família terá um acompanhamento muito mais rígido em relação aos seus beneficiários, o que não estava sendo colocado em prática durante os repasses do Auxílio Brasil.

Neste outro programa, implantado por Jair Messias Bolsonaro (Partido Liberal – PL) durante sua gestão, já existiam algumas regras que as famílias deviam seguir, a fim de se manterem seguradas. Porém, a fiscalização a respeito delas não era tão rígida.

Agora, porém, com o novo Bolsa Família, é preciso que cada família beneficiária redobre a atenção!

Caso as crianças não tenham uma frequência escolar satisfatória, por exemplo, ou não sejam devidamente vacinadas, o benefício poderá ser perdido.

