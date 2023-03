Desenrola Brasil: começa em março maior programa de QUITAÇÃO de dívidas do governo federal?

Qualquer pessoa que possua uma dívida em aberto e esteja com o nome negativado por causa dela gostaria de colocar sua vida financeira novamente nos trilhos. E foi pensando justamente nesse público que o Governo Federal desenvolveu o programa Desenrola.

Trata-se, na verdade, de uma iniciativa do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT – Partido dos Trabalhadores), e que poderá começar a beneficiar milhares de pessoas ainda no começo de março.

Mesmo tendo sido criado por meio de uma Medida Provisória, acredita-se que a aprovação junto ao Congresso Nacional possa ocorrer de forma rápida, o que tem animado cidadãos inadimplentes por todo o Brasil.

O programa Desenrola não será direcionado a todos os endividados

É muito importe frisar, porém, que o programa Desenrola Brasil não terá como foco tirar das dívidas todas as famílias brasileiras que estejam em situação de inadimplência.

Ocorre que essa é mais uma iniciativa governamental que tem por finalidade auxiliar as famílias que se enquadram em situação de baixa renda, uma vez que, para elas, lidar com questões financeiras acaba sedo mais difícil.

Sendo assim, o Desenrola permitirá a renegociação de dívidas somente para pessoas que recebam no máximo dois salários mínimos por mês, sendo que a dívida em si deve ser de até R$ 5 mil.

Ao todo, o Governo Federal pretende ajudar 40 milhões de pessoas, sendo que nesse grupo estão inclusos também os cidadãos endividados que estão inscritos regularmente no programa Bolsa Família.

Outro ponto interessante de notar, de acordo com dados levantados pelo Serasa em 2022, é que as dívidas desses 40 milhões de indivíduos não estão necessariamente ligadas a bancos: pelo menos 60% dos valores devidos estão ligados a empresas varejistas e empresas de consumo, como internet e água.

Veja também: Quando será pago o 13º salário do Bolsa Família? Confira

Como o processo irá acontecer, afinal

A renegociação das dívidas, por meio do programa Desenrola Brasil, acontecerá por meio da obtenção de descontos tentadores.

Mas, antes de o consumidor entrar em contato diretamente com a empresa para a qual está devendo, a empresa em questão participará (junto às concorrentes) de um leilão organizado pelo Governo Federal.

A empresa que oferecer os melhores descontos terá a chance de entrar no programa. E somente após essa etapa o consumidor propriamente dito poderá “começar a agir”.

Ele deverá acessar o portal oficial do Desenrola, devidamente munido do número de seu CPF, para então saber se há alguma proposta de renegociação em aberto.

E a boa notícia diz respeito tanto ao fato de que ótimos descontos podem ser aplicados sobre a dívida, quanto ao fato de que o novo prazo de pagamento, mesmo com grandes descontos, pode ser de até 60 meses!

Ou seja: haverá empo suficiente para que o cidadão limpe seu nome, e sem prejudicar ainda mais seu financeiro.

E as empresas que estão preocupadas com casos de inadimplência poderão ficar tranquilas: o governo está trabalhando com uma solução quanto a isso, de modo a garantir que o programa Desenrola Brasil seja um sucesso!

Veja também: Governo Lula pode lançar programa habitacional para a CLASSE MÉDIA