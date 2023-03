BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS para aposentados e pensionistas no cartão do INSS; confira quais

O novo cartão do INSS já caracteriza-se como uma das melhores coisas que foram criadas pela Previdência Social para beneficiar os aposentados e os pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social.

Ele foi anunciado oficialmente por Carlos Lupi, ministro que chefia a Previdência, ainda em fevereiro. E, desde então, tem criado grandes e positivas expectativas em seus futuros usuários.

E não é para menos:

Por meio dele, os aposentados e pensionistas poderão ter acesso a benefícios ainda mais exclusivos. E, o melhor: tudo isso independentemente do banco no qual tenham uma conta ativa.

É preciso, porém, entender o contexto em que se dará sua distribuição.

Quem terá acesso ao novo cartão do INSS

De acordo com Carlos Lupi, o objetivo maior é que de fato todos os pensionistas e aposentados tenham acesso ao novo cartão do INSS, mas não se trata de algo que irá acontecer de forma imediata, como muitos gostariam.

A distribuição do cartão em questão será feita de forma completamente gratuita, porém, será muito gradual.

Primeiramente, irão receber essa ferramenta inédita da Previdência Social somente aqueles segurados que já tenham suas devidas contas bancárias na Caixa Econômica Federal, ou mesmo no Banco do Brasil, o que soma 14 milhões de pessoas, em média.

O objetivo, porém, é fazer com que esse cartão chegue a literalmente todos os aposentados e pensionistas, que já representam 37 milhões de pessoas, independentemente da instituição bancária da qual sejam clientes.

A estimativa é de que a distribuição, gratuita, se inicie ainda durante o mês de março.

Quais são os benefícios exclusivos atrelados a esse novo cartão

Com o novo cartão do INSS, os aposentados e pensionistas segurados pelo Instituto não só terão acesso a alguns benefícios exclusivos, como também poderão usufruir dos benefícios que já lhes são de direito de forma “turbinada”.

E aí vai um exemplo claro disso:

Por lei, quem se aposenta pelo INSS tem direito a utilizar o transporte público de forma gratuita. Mas caso decida viajar para São Paulo (capital), precisaria obter uma autorização, para então utilizar o metrô sem pagar a tarifa.

Tendo em mãos o novo cartão do INSS, porém, o cidadão não teria que se preocupar com esse detalhe, uma vez que a ideia, segundo Lupi, é fazer com que ele tenha uma validade a nível nacional.

Além disso, são grandes os esforços que estão sendo empregados na formação de parcerias estratégicas, de modo a permitir que aposentados e pensionistas consigam ter condições especiais na hora de fazer reservas em hotéis e comprar passagens aéreas, entre outros benefícios.

Vale frisar, mais uma vez, que a distribuição do cartão começará a ser realizada em março, e a Previdência Social não fará nenhum tipo de cobrança para enviá-lo a cada indivíduo que tenha direito a ele.

