Energia solar DE GRAÇA para famílias de baixa renda; veja quem tem direito

Com os altos custos que a população precisa pagar mensalmente para fazer uso de energia elétrica, algumas pessoas decidiram que iriam produzir sua própria energia, o que a priori poderia ser bem caro, mas no longo prazo, compensaria. Pensando nisso, um Projeto de Lei foi criado com o mesmo intuito, fornecer gratuitamente energia fotovoltaica para famílias que são beneficiárias do BPC, entenda como irá funcionar o projeto e se ele está perto de ser aprovado ou não.

Por que a energia solar?

Por conta que segundo o autor da proposta, seria bem mais viável oferecer aos beneficiários uma alternativa que além de barata, fosse saudável e sustentável. Isso iria ocorrer por intermédio do Programa de Energia Renovável Social. Como a maioria dos beneficiários do BPC são famílias de baixa renda, isso iria ajudá-los bastante.

Em termos mais ‘simples’, a energia solar é uma energia que é produzida a partir da luz do sol. Através de células fotovoltaicas que conseguem converter os raios solares em eletricidade. A conversão ocorre através de placas solares, que são instaladas nos telhados de casas, prédios ou até mesmo em terrenos abertos.

Como a energia solar é uma fonte sustentável, leva o nome de energia limpa. O único ponto que dificulta sua adesão em todo o Brasil, é o alto valor para sua instalação, que é bem alto, todavia, no longo prazo, pode gerar uma grande economia. Em 4 passos simples, dá para entender como ela funciona:

As placas captam os raios solares e transforma eles em energia;

A energia produzida vira corrente alternada;

A corrente alternada é enviada para o quadro de luz e distribuída por toda a residência;

Caso tenha excesso de produção, ela é injetada na rede elétrica gerando créditos de uso.

Veja também: 7 NOVAS REGRAS para continuar recebendo o Bolsa Família

Como estão os trâmites do projeto na Câmara dos Deputados?

No dia 23 de fevereiro deste ano, o projeto de lei 624/2023 foi apresentado pelo deputado Domingos Neto (PSD/CE), isto é, o próprio autor do PL. Agora, o projeto está aguardando que o presidente da Câmara despache o PL para a avaliação das comissões da casa, a saber, isto é, permanentes, especiais, parlamentares de inquérito e de representação.

A expectativa é grande para que o projeto possa ser aprovado futuramente, pois geraria uma grande redução que poderia chegar em até 95% no valor da conta de energia. Além disso, é uma fonte sustentável de energia limpa.

E para quem tem dúvidas de como o projeto iria ser custeado, isso ocorreria por intermédio do Programa de Energia Renovável Social. Como já salientado, no longo prazo, isso não é um gasto, mas sim um investimento.

Veja também: Auxílio Gás vai ser interrompido pelo governo? Confira o que se sabe