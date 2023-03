Quando o dinheiro extra das grávidas e dos adolescentes será liberado pelo governo?

Após 60 dias do início do atual governo, foi que oficialmente o Novo Bolsa Família foi instituído de fato, anteriormente, o programa que estava em vigor era o Auxilio Brasil. E com o novo Bolsa Família, bastante coisa mudou, pois agora haverá vários acréscimos a fim de ajudar ainda mais as famílias, como por exemplo, o adicional para grávidas, crianças e adolescentes, confira quando ele será pago e quais os valores atualizados de todos os aumentos.

Governo prioriza uma distribuição justa dos repasses do Bolsa Família

A ideia do governo é ter uma certa isonomia entre todas as famílias, por isso, veio a ideia que quanto maior a família, maior seria o valor que ela iria receber mensalmente do Bolsa Família. Uma vez que não é ‘justo’ uma família que contém apenas 2 pessoas, receber R$ 600 e uma família com o quádruplo desse número, receber também R$ 600, a conta não fecharia.

Por isso, haverá um acréscimo extra por cada categoria variável que uma família pode ter, isto é, a cada categoria, a família terá R$ 50 a mais. As categorias são: Crianças com idade superior a 6 anos, adolescentes com idade inferior a 18 anos e mulheres gestantes. Ou seja, em um exemplo simples, se em uma família houver uma gestante, uma criança de 8 anos e um adolescente de 16, a composição familiar já irá garantir mais R$ 150.

Vale lembrar que infelizmente, nem todos os adicionais irão ser pagos agora. De acordo com a pasta responsável, isto é, o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, por algumas questões operacionais, os acréscimos variáveis só irão valer a partir do mês de junho. A pasta não especificou exatamente quais eram essas questões.

Qual será a data exata do pagamento dos demais acréscimos?

De todos os acréscimos que foram anunciados pelo Bolsa Família, o único que de fato será pago agora, já em março, será o referente ao valor extra que será pago por cada criança com idade inferior a 6 anos, de R$ 150. Ou seja, as famílias que possuem crianças na faixa etária citada, já irão receber os R$ 150 a mais, podendo totalizar até R$ 900.

Em síntese, há alguns programas que estão vinculados ao Bolsa Família, sendo eles:

Renda de Cidadania: Esse benefício garante o valor de R$ 142 por cada integrante de uma família;

Benefício Complementar: O benefício em questão irá variar de acordo com cada família, o propósito dele é que toda família tenha a renda mínima de R$ 600;

Benefício Primeira Infância: No benefício em questão, cada criança com idade inferior a 6 anos, receberá R$ 150 a mais, lembrando que há um limite de 2 crianças por família;

Benefício Variável Familiar: Nesse benefício, cada criança ou adolescente com idade entre 6 e 18 anos além de gestantes, receberá um valor de R$ 50 a mais.

Os benefícios são variáveis, ou seja, de acordo com a família, eles podem mudar. Por isso, é essencial que cada beneficiário veja no aplicativo do Bolsa Família em quais benefícios sua família está inserida.

