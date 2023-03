BC muda acesso para sistema que ajuda a consultar dívidas; aprenda

A possibilidade de poder consultar dívidas de forma prática, rápida e extremamente segura ajuda qualquer brasileiro a manter sua vida financeira em dia. E a boa notícia é que isso de fato é possível, por meio de um sistema desenvolvido pelo próprio Banco Central do Brasil.

Não se trata de nenhuma novidade, na verdade: o sistema já existe há algum tempo. Porém, a partir de agora, deverá ser acessado de um jeito completamente diferente, sendo que a mudança adotada pelo BC também tem como objetivo tornar a consulta em si mais prática.

Para os brasileiros que já utilizam essa funcionalidade para saber quais dívidas estão abertas em seu nome, por exemplo, vale a pena entender mais sobre o assunto, assim como para aqueles cidadãos que nem mesmo sabiam que podem fazer esse tipo de consulta de forma tão prática.

Qual é o sistema do Banco Central utilizado para consultar dívidas

O sistema do BC, por meio do qual é possível consultar dívidas, se chama Registrato, e já é conhecido por alguns brasileiros.

Sua atual fama, por sinal, se dá não só pelo fato de que ele permite saber quanto e para quem o cidadão está devendo, por exemplo. Mas, também, pelo fato de que outros tipos de consulta podem ser adotados na mesma plataforma.

Quem se esqueceu quantas chaves Pix atrelou ao seu CPF consegue fazer a descoberta em poucos cliques, e quem esqueceu em quais instituições financeiras ainda mantem uma conta em aberto também.

Ou seja: além de ser um grande facilitador para a memória, o sistema Registrato do Banco Central do Brasil ainda permite que o cidadão brasileiro identifique se seu CPF foi utilizado para algo indevido, como a abertura não autorizada de uma conta bancária, ou mesmo a aplicação de golpes.

E agora, desde o dia 01 de março, mais especificamente, o acesso a ele é feito diretamente pelo portal Gov.br.

A ideia, por meio dessa iniciativa, é unificar o acesso, uma vez que por meio desse portal do Governo Federal já é possível ter acesso a muitas outras coisas, como a Carteira de Trabalho Digital e a Carteira de Vacinação Nacional.

Como os novos acessos devem ser feitos

A partir de agora, portanto, a página do sistema Registrato, dentro do site do Banco Central do Brasil, pode ser acessada normalmente. Mas, na hora de fazer o login propriamente dito, o visitante será redirecionado imediatamente para o Gov.br.

Ali, bastará inserir seu CPF e a senha que já utiliza para entrar no portal, ou criar um rápido cadastro, caso ainda não o tenha.

Vale lembrar, porém, que terá acesso ao Registrado somente quem possui conta prata ou outro dentro do Gov.br, sendo que tal status pode ser adquirido por meio de iniciativas simples, como o registro de biometria facial e a conexão da conta com uma conta bancária válida.

