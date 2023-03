Você é MEI? Tome MUITO CUIDADO com este tipo de situação

Atenção! Neste ano de 2023 os golpes envolvendo os Microempreendedores Individuais (MEI) estão somente começando e tudo indica que será um ano bastante difícil e com isso todo cuidado é pouco. Através de uma mensagem os golpistas estão enviando boletos para os MEIs afirmando que eles necessitam pagarem uma determinada taxa para poderem estar ativos em determinado setor da indústria. Por exemplo: aos empresários do ramo da moda – eles enviam um boleto de associação ao setor, mas será que isso procede? Veja todos os detalhes e como se prevenir.

Novo golpe do MEI está causando novas vítimas

Antes de tudo, é golpe! Os MEIs estão recebendo e-mails referentes ao cancelamento do seu CNPJ caso não paguem determinadas taxas de associação. Entrementes, o MEI não é obrigado a se associar a nenhum sindicato ou associação do seu setor – caso exista.

os criminosos enviam juntamente com o e-mail um documento extrajudicial – fazendo com que o documento e aviso se torne o mais real possível. Chamando a atenção do cidadão e assim o enganando facilmente.

Seja qual for o produto ou serviço que o MEI ofereça – não há necessidade de pagar nada além do DAS – que é arrecadado mensalmente pelo Governo Federal através de um boleto bancário – que possui em média o valor de R$ 72.

Portanto, toda e qualquer cobrança fora isso é totalmente falsa. Lembrando que muitos brasileiros já caíram no golpe. Quando isso ocorrer – é possível acessar os portais de reclamação e consultar se outras pessoas encontram-se na mesma situação.

Há outros tipos de golpes no mercado

Falso DAS : mensalmente os MEIs precisam pagarem o DAS – Documento de Arrecadação do Simples Nacional. No qual deve ser emitido através do site oficial disponibilizado pelo Governo. No caso, os criminosos enviam falsos boletos referentes ao DAS e muitos acabam caindo no golpe e pagando – lembrando que o DAS é gerado manualmente, não há possibilidade de envio ou até mesmo débito automático.

: mensalmente os MEIs precisam pagarem o DAS – Documento de Arrecadação do Simples Nacional. No qual deve ser emitido através do site oficial disponibilizado pelo Governo. No caso, os criminosos enviam falsos boletos referentes ao DAS e muitos acabam caindo no golpe e pagando – lembrando que o DAS é gerado manualmente, não há possibilidade de envio ou até mesmo débito automático. Falso QR Code : embora muitos não percebam, mas às vezes os golpistas passam dos limites! É comum hoje em dia que haja nos estabelecimentos o QR code estampado, para que possa ser realizado pagamentos via Pix. Golpistas estão substituindo o QR Code original por um outro que direciona os repasses para uma outra conta;

: embora muitos não percebam, mas às vezes os golpistas passam dos limites! É comum hoje em dia que haja nos estabelecimentos o QR code estampado, para que possa ser realizado pagamentos via Pix. Golpistas estão substituindo o QR Code original por um outro que direciona os repasses para uma outra conta; Falso site: novos cidadãos que pretendem abrir uma empresa são direcionados a falsos sites; no qual preenchem as informações solicitadas e depois as mesmas são usadas para aplicar golpes e até mesmo para a realização de empréstimos, etc.

Portanto, a gama de golpes envolvendo os MEIs é altíssima. Todo cuidado e atenção é pouca. Lembrando que tudo que passa da normalidade pode ser vista como um possível golpe e combatido na hora.