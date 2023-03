BC emite ALERTA sobre novo golpe do Valores a Receber; cuidado!

Nesta última segunda-feira (27) o Banco Central compartilhou que o programa Valores a Receber vai ser retornado em breve, ou seja, com isso toda pessoa que tem dinheiro esquecido em alguma instituição financeira pode receber.

Entretanto, por mais que seja uma boa notícia, golpistas se aproveitaram do comunicado do Banco Central e estão aplicando golpes se passando pelo banco, gerando falsos links para conseguir roubar dados pessoas das pessoas par aplicar mais golpes.

Como o golpe está sendo aplicado?

Desde quando aconteceu a divulgação do Banco Central sobre os valores a receber e milhares de pessoas receberam essa informação, com isso, os golpistas começaram a enviar mensagens através do aplicativo do WhatsApp, onde informa no corpo da mensagem que não é necessário esperar o prazo do órgão e que já podem realizar o saque do dinheiro e vai cair imediatamente na conta pelo pix.

E para complementar o golpe, os golpistas estão usando a identidade, fotos e informações do Banco Central, divulgando prints falsos com depoimentos falsos de pessoas falando que foram ajudadas e que realmente conseguiram fazer o saque do benefício antes do prazo do órgão.

Assim que a pessoa entra no link compartilhado pelos golpistas, mostra logo na primeira página um formulário onde a pessoa precisa preencher com informações pessoas como CPF e nome completo, pois eles pegam os dados das pessoas para futuramente aplicar outro golpe. E para se atentar mais ainda, a mensagem diz que a pessoa tem R$ 1.915 reais para sacar, coisa que não acontece.

É necessário e de suma importância que para a pessoa que deseja saber sobre o saque dos valores a receber, que entre no site oficial do Banco Central e por lá tire todas as dúvidas.

Reabertura do Sistema

Para quem não lembra esse sistema ficou suspenso desde o mês de maio do ano passado e está previsto para voltar agora, terça-feira (07/03), segundo informações oficiais do Banco Central que foi emitida nesta última segunda.

Porém, neste momento a pessoa só consegue acessar o site do Banco Central para realmente saber quem terá o acesso para fazer o saque, e para essa consulta a pessoa deve informar o CPF e também a data de nascimento, e na terça-feira é possível fazer o saque.

O BC informou que a previsão é de cerca de 38 milhões de pessoas que tem valores a receber, ou seja, valores que ficaram retidos em alguma instituição financeira, e o total disso equivale a mais ou menos R$ 6 bilhões.

