Quem está na lista para ser cortado do Bolsa Família? Mensagem será dada no extrato ou por SMS

Ultimamente, não são poucas as pessoas que têm ouvido falar sobre os cortes do Bolsa Família e têm, claro, sentido medo de também serem expulsas desse que é o principal programa social do governo brasileiro.

Ocorre que o famoso pente-fino, já anunciado há algum tempo, de fato irá retirar milhões de beneficiários da base de pagamento. E todos eles receberão tal aviso de forma muito prática: será por meio de uma mensagem no próprio extrato de pagamento, ou mesmo via mensagem enviada por SMS.

A “limpeza” continuará por praticamente todo o ano de 2023, e dará lugar para mais famílias que de fato precisam de apoio financeiro do Governo Federal.

Por que o Bolsa Família terá tantos cortes

O principal objetivo de Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores – PT) com o retorno do Bolsa Família é ajudar as famílias que definitivamente precisam de ajuda do governo, por viverem em situação de vulnerabilidade social.

Logo, foi instaurado o pente-fino a fim de detectar e excluir deste programa qualquer família que não atende aos pré-requisitos e, ainda assim, está sendo mantida como beneficiária. Há quem recebe diversos salários mínimos, por exemplo, e de certa forma está “tomando o lugar” de quem ainda não conseguiu se cadastrar.

Estima-se que, somente em março, aproximadamente 2 milhões de cortes serão realizados. Cortes esses que estarão ligados a motivos como fornecimento de informações que não são verdadeiras e informações desatualizadas nos cadastros.

As mensagens enviadas via SMS ou por meio do extrato de pagamento, por sinal, será relacionada a uma convocação: a pessoa que recebê-la deverá se dirigir ao CRAS ou à sede do CadÚnico, a fim de regularizar todas as suas informações e continuar a receber o Bolsa Família normalmente (se estiver apta para isso).

Vale lembrar, ainda, que foi criado um cronograma, junto às prefeituras, para que a checagem dos cadastros considerados unipessoais possa ocorrer sem sobrecarregar os postos de atendimento. O início desse processo será em março, e a previsão de encerramento é somente em dezembro.

O programa irá retornar com valor extra

Além da aplicação do pente-fino, o Bolsa Família também está regressando com outra grande novidade, que é o pagamento de um valor extra de R$ 150, relacionado a cada criança de até seis anos que componha o núcleo familiar.

É, porém, um valor que se limita a somente duas crianças nessa faixa etária. Isso significa que, caso existam três crianças de até seis anos na família beneficiaria, será feito o repasse de R$ 300, e não de R$ 450. Além, claro, dos R$ 600,00.

O pagamento de um bônus de R$ 50 para membros da família que tenham de sete a dezoito anos também foi divulgado, embora esse valor ainda não tenha sido de fato confirmado.

