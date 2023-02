Nova notícia sobre o Auxílio Emergencial em 2023; brasileiros comemoram

Como se sabe, o Auxílio Emergencial foi uma das principais e mais significativas medidas do governo de apoio à população vulnerável durante a fase mais crítica da pandemia de Covid-19 no Brasil, no qual foi responsável por buscar garantir que estas pessoas tenham condições básicas de subsistência durante tal período de crise.

Acontece que, mesmo com o fim das parcelas do auxílio ainda em outubro de 2021, para alguns brasileiros, a nova notícia divulgada é animadora, visto que alguns grupos específicos poderão ter direito ao chamado saque retroativo neste ano de 2023. Nesses casos, os valores recebidos podem variar de R$ 600 a R$ 3 mil.

O Auxílio Emergencial no Brasil

A pandemia de Covid-19 afetou milhões de famílias em todo o mundo em diversas formas e aspectos e, nesse sentido, muitas delas viram suas fontes de renda diminuírem ou, até mesmo, desaparecerem devido aos impactos causados pela contaminação em massa do vírus.

Dessa forma, além de todo o dano psicológico causado pela pandemia, as famílias de baixa renda foram especialmente afetadas pela crise econômica ampliada pela falta de trabalho, a diminuição da demanda de serviço devido a medidas de contenção e as limitações provocadas pela própria doença.

Nesse contexto, medidas e programas de apoio de renda às populações mais vulneráveis são de extrema importância para garantir que essas pessoas tenham condições básicas de subsistência e possam enfrentar este momento. Tais medidas incluem a distribuição de auxílios financeiros, alimentos, programas de refeição escolar, e demais formas de assistência social, como o Auxílio Emergencial.

Criado em abril de 2020, o Auxílio Emergencial funcionou como apoio financeiro distribuído em parcelas até outubro de 2021 para aqueles que se enquadrassem nos critérios estabelecidos pelo governo, servindo como importante medida de enfrentamento a crise, não só em contexto familiar, como também em relação à movimentação da própria economia do país.

Acontece que, agora em 2023, aquelas pessoas que possuíam o direito de receber as parcelas, no entanto não foram contempladas, poderão ter acesso ao valor retroativo do auxílio, desde que atenda aos requisitos estabelecidos.

Veja também: Auxílio Emergencial ainda pode ser resgatado; entenda o truque para isso

Auxílio Emergencial em 2023

Mesmo com o fim do pagamento das parcelas do Auxílio Emergencial, existem algumas pessoas que podem ainda sim ter direito a receber os valores retroativos do benefício, que pode variar de R$ 600 a R$ 3 mil.

Nesse caso, a medida é direcionada aos chamados “pais solteiros”, ou seja, aqueles pais que são chefes de família e são responsáveis por filhos menores de idade sem o auxílio de alguma outra pessoas e que agora poderão receber valores equiparados àqueles recebidos pelas “mães solteiras” durante a vigência do benefício.

Apesar da decisão do pagamento à estes pais já ter sido aprovada há alguns meses, muitos ainda não ficaram sabendo da informação e, por isso, não resgataram o dinheiro liberado em conta. Nesse sentido, para receber, é preciso atender aos seguintes requisitos:

estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico);

ter se inscrito no programa de Auxílio Emergencial até julho de 2020;

ter cadastro como “Responsável Familiar”;

ter recebido cotas simples do programa.

Além disso, é importante ressaltar que aqueles pais que assumiram essa posição após julho de 2020 não possuem direito de acesso aos valores retroativos do Auxílio Emergencial, visto que é exigido a realização do cadastro até tal momento.

Veja também: Nova linha de crédito para MEIs aprovada pelo governo de São Paulo

Consulta Auxílio Emergencial 2023

Aqueles homens que assim atenderem aos requisitos exigidos e desejam consultar e, portanto, receber o dinheiro devido, basta acessar o aplicativo Caixa Tem (bit.ly/3Iy78ix) e acessar a conta com CPF e senha já cadastrados.

Além do aplicativo, é também possível consultar o saldo através do acesso ao site do Dataprev (consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta/#/). Nesse caso, basta realizar login com conta “gov.br” e informar CPF e senha. Feito isso, o site apresentará a informação que dirá se você possui o direito de recebimento dos valores retroativos e como recuperar e movimentar esse dinheiro.