Celular novo a partir de R$ 200: confira o que tem no leilão da Receita Federal

Quem é que não gostaria de ter a chance de compra um celular novo a partir de R$ 200, não é mesmo? E a boa notícia é que em março deste ano isso se tornará possível, graças ao leilão da Receita Federal.

Quem tem interesse em participar dando um lance para arrematar alguns dos diversos produtos que serão leiloados, por sinal, já pode começar a dar seus lances. Assim, poderá aproveitar essa oportunidade única de ter em mãos itens novos que, se comprados em uma loja, teriam um preço consideravelmente maior.

Na leitura dos tópicos a seguir é possível saber mais sobre do que se trata esse leilão e o que, exatamente, é preciso fazer para participar dele.

Do que se trata o leilão da Receita Federal

Explicando de forma resumida, o famoso leilão da Receita Federal é de fato um leilão, realizado por esse órgão sempre que ele deseja aumentar a arrecadação financeira.

E os produtos leiloados sempre são fruto de iniciativas que não são permitidas no Brasil.

Quem volta do exterior com eletrônicos que não foram devidamente declarados, por exemplo, têm esses itens apreendidos pela Receita Federal, assim como quem tenta atravessar alguma fronteira terrestre com dezenas de itens dessa categoria, a fim de vendê-los no Brasil de forma ilegal.

No que diz respeito a 2023, especificamente, a sessão deste leilão será realizada oficialmente no dia 07/03. Porém, desde essa segunda-feira, 27/02, os interessados em participar já puderam dar início aos lances.

São mais de 60 lotes de produtos que estão lacrados, e que podem ser arrematados por valores tentadores.

Existe um lote com muitos perfumes importados que são considerados caríssimos, por exemplo, e que no leilão da Receita Federal estará com lances a partir de R$ 200.

Já o lote 7, do iPad Air da quarta geração, terá somente R$ 1.000 como lance mínimo.

É de fato, a oportunidade perfeita para comprar eletrônicos, itens de informática e até mesmo relógios e para-quedas a ótimos preços.

Basta ter dinheiro e sorte, além de, claro, se adequar aos critérios de participação.

A participação nesse leilão não é necessariamente fácil

E esses critérios de participação, por sinal, de fato podem ser um impedimento para quem deseja arrematar algo no leilão da Receita Federal.

Isso porque, antes de qualquer coisa, a pessoa interessada deve comprar um certificado digital, que é obtido separadamente.

Feito isso, será preciso acessar o Portal e-CAC para, ali, obter um código de acesso.

Terminadas essas duas etapas, será hora de acessar o site oficial da Receita e, dentro dele, buscar pelo edital cujo número é exatamente 0817600/000001/2023.

E, pronto: aí sim será possível começar a dar os lances nos produtos de interesse.

Por fim, vale frisar que qualquer pessoa que seja emancipada ou maior de idade pode participar do leilão da Receita Federal, independentemente de ser pessoa física ou jurídica.

