Novo concurso do Detran previsto para 2023: salários de R$ 8 MIL

O ano de 2023 mal começou e já há várias oportunidades para quem almeja um cargo público neste ano, além dos editais que já foram lançados, há aqueles que ainda não foram lançados mas estão previstos. E deixa eu te contar um segredo: O melhor momento para estudar, é antes do edital ser lançado. Uma vez que poucos candidatos fazem isso, deixam para estudar de última hora, portanto, é a sua chance de sair na frente de seus concorrentes. Por isso, confira todos os concursos para o Detran que estão previstos no Brasil e comece já sua preparação.

Quais cargos o Detran possui?

No Detran há vários cargos, mas os que se destacam mais quando tem alguma seleção pública são os de: Agente de trânsito, Assistente técnico de trânsito, Analista de trânsito, Vistoriador de veículos, Instrutor de trânsito e Técnico administrativo.

Dos citados, o único que requer que o candidato tenha nível superior, é o de analista de trânsito. Uma vez que ele é responsável por analisar e avaliar as políticas públicas de trânsito, além disso, ele precisa propor medidas para melhorar a segurança das vias, além de fazer o monitoramento contínuo dos indicadores de trânsito.

Caso a pessoa não queira ir a campo, pode optar pelo cargo de Técnico administrativo, que só precisa ter nível médio. O funcionário em questão trabalha dando suporte administrativo no Detran, ele realiza diversas funções, como atendimento ao público e a confecção de documentos e realização de processos internos.

Como se preparar para o concurso?

A melhor maneira de estudar antes do edital sair, é conhecendo as provas que foram aplicadas anteriormente, com isso, você terá mais ou menos uma noção de como determinado conteúdo pode cair, assim, conseguirá estudar com um direcionamento certo. Pois a depender da banca que pegar o concurso, às questões podem cobrar uma disciplina X de uma maneira específica.

Portanto, verifique o edital do último concurso que teve, analise quais as matérias que caíram e estude, principalmente, a parte básica. Pois geralmente, para ser aprovado em algum concurso, o candidato precisa atender um perfil mínimo e quase sempre, é nas matérias básicas que mais cai candidato.

Por exemplo, português, matemática, informática, história. São essas as matérias que ao cair em concursos públicos, podem colocar em uma calça justa a maioria dos candidatos, já que infelizmente, a maioria, tiveram uma base fraca na escola. Portanto, comece a estudar hoje mesmo e vá em busca do seu sonho de se tornar um funcionário público.

