Recebe o Bolsa Família? Tem direito a cartão de crédito do app Caixa Tem

As pessoas que estão aptas a se inscreverem no Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único, ou somente CadÚnico) e atendem aos pré-requisitos impostos pelo Governo Federal podem ter acesso a programas sociais diversos, entre eles o Bolsa Família.

E, uma vez sendo beneficiária desse programa, qualquer pessoa tem direito a solicitar um cartão de crédito exclusivo, por meio do aplicativo Caixa Tem, que é o app utilizado para checagem de saldos e de repasses, por exemplo.

A solicitação, de modo geral, é extremamente simples de ser feita. E, o melhor: a presença desse cartão torna a rotina financeira dos beneficiários muito mais simplificada, uma vez que, por meio dele, pode-se fazer compras parceladas e com ótimo prazo para pagamento.

As principais características do cartão de crédito do aplicativo Caixa Tem

Para solicitar o cartão de crédito por meio do app Caixa Tem é imprescindível, obviamente, ter uma conta ativa no Caixa Tem.

Mas esse não é um problema para quem recebe mensalmente os repasses do Bolsa Família. Afinal, para receber e movimentar o dinheiro qualquer pessoa precisa ter a conta em questão.

Esse cartão de crédito é basicamente um cartão comum. Porém, com diversos benefícios, como o fato de não possui nenhum tipo de anuidade: o beneficiário pode ficar com ele por anos, e pagará somente pelas compras que fizer, sendo elas realizadas à vista ou não.

É preciso, claro, se atentar às datas do pagamento das faturas, a fim de não precisar lidar com juros.

O período para pagamento pode chegar nos 40 dias, o que não deixa de ser de grande ajuda para as famílias inscritas no Bolsa Família.

Outros benefícios atrelados a ele incluem:

A possibilidade de usá-lo tanto no Brasil quanto em outros países;

O direito de pedir um cartão adicional, de forma totalmente gratuita;

Sua solicitação, que é feita de forma online, sem grandes burocracias;

Acesso a um cartão na modalidade online, para fazer compras em e-commerces.

Além disso, o solicitante tem acesso a diversos descontos, por meio do Elo Ofertas (caso adquira o Caixa Tem Elo) e do Vai de Visa (caso adquira o Caixa Tem Visa).

Como o beneficiário do Bolsa Família deve fazer a solicitação

Para fazer a solicitação do cartão de crédito do Caixa Tem, o beneficiário do Bolsa Família precisa, antes de qualquer coisa, ter um smartphone com acesso à internet. Pois somente assim poderá baixar o aplicativo e mantê-lo atualizado.

Estando com sua conta e seu respectivo cadastro em dia, basta que o usuário entre no aplicativo e clique na opção “Cartão Caixat Tem”.

Então, bastará seguir devidamente todas as instruções que aparecerão no próprio app, e pronto: em pouco tempo será possível ter em mãos um cartão de crédito que, sem dúvidas, será muito útil no dia a dia.

