FGTS será LIBERADO para saque em áreas afetadas pelas fortes chuvas

Em virtude de tudo que está acontecendo pelo Brasil, devido às chuvas fortes, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, compartilhou na segunda-feira (20) que o governo federal vai disponibilizar o saque do FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para as situações de calamidade que foi declarada em seis municípios de São Paulo.

Infelizmente esses municípios no final de semana sofreram bastante com a forte chuva. Os municípios são: São Sebastião, Caraguatatuba, Bertioga, Ilhabela, Guarujá e Ubatuba, esses dados foram do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.

Comentários de autoridades

A ministra Simone fez questão de comentar e informar que as famílias que estão passando esse apuro devido a chuva tem o direito de receber o FGTS, “Se foi decretado calamidade pública e se foi reconhecida pelo governo federal, todos os recursos estão disponíveis para essas áreas”, disse Simone Tebet, durante a sua visita em um centro de acolhimento pela prefeitura de Guarujá.

Para complementar, Simone fez questão de afirmar que nesse momento a prioridade do governo será trabalhar firme para recuperar as estradas nessas regiões, pois são vários trechos que estão mostrando interdição total ou parcial.

O Ministério da Integração está disponível com R$ 579 milhões, e uma parte desse valor já está empenhado, no entanto, o total desse recurso é para ser utilizado pelo Brasil inteiro. Ou seja, pode ser que nos outros meses esse dinheiro deva ser utilizado para repor outros estados.

É válido destacar que o dinheiro para a recuperação das estradas principais, ou seja, aquelas que não podem ficar interditadas pela quantidade de movimentação de carro, principalmente a BR-101, pois ela é fundamental para o trecho Rio-Santos.

A ministra Simone Tebet está em Guaruja com sua família e teve que parar o recesso para ajudar os ministros que estavam acompanhando o presidente na visita ao município São Sebastião, que no caso foi uma região que sofreu bastante nesses últimos dias com a chuva.

Chuva forte está causando transtorno e pessoas estão morrendo

Infelizmente, os dados mostram que 35 pessoas morreram e 40 estão desaparecidas devido ao temporal que aconteceu no litoral norte de São Paulo. As famílias estão desesperadas para encontrar seus parentes.

Uma criança faleceu em Ubatuba, e segundo os dados do governo de São Paulo ao total são 1.730 desalojados e 766 desabrigados. O temporal causou alagamentos, bloqueio de estradas, deslizamento de terra, queda de árvore e energia.

