SUSPENSO EM MARÇO! Saque-aniversário do FGTS ainda pode ser liberado; descubra

Mesmo depois de toda polêmica que o assunto causou, o saque-aniversário do FGTS parece que vai acabar, Luiz Marinho que é ministro do Trabalho disse que em março eles não irão mais aceitar novos pedidos para essa modalidade. Mas e quem ainda não conseguiu solicitar o saque-aniversário, tem tempo ainda para liberar o FGTS antes da suspensão?

Sim, tem 2 meses até o final do saque-aniversário, então o ideal é fazer essa solicitação de modalidade antes de acabar. No dia 21 de março vai acontecer uma reunião com o Conselho Curador para definir o tema.

Saque-aniversário do FGTS

Essa modalidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é opcional pela parte dos trabalhadores, onde o trabalhador pode realizar o saque de uma parte do valor no mês do seu aniversário anualmente.

Porém, se o trabalhador for demitido, ele não tem como fazer o saque do valor total da conta, somente o valor da multa rescisória do FGTS. A suspensão do saque-aniversário estava prevista para acontecer em março deste ano, e Luiz Marinho afirmou que tem a reclamação de muitos trabalhadores aos quais escolheram essa modalidade, pois os valores ficam retidos por cerca de dois anos quando é demitido.

No entanto, são milhares de brasileiros que já optaram por essa modalidade de saque, para quando for no mês do seu aniversário ele poder ter algum dinheiro, seja para comemorar, fazer uma festa, entre outros. Mas quando saiu a notícia que essa modalidade chegaria ao fim causou bastante divisão de opinião nas redes sociais.

Como ficará o FGTS sem essa opção de saque?

Com a suspensão dessa modalidade do saque-aniversário, agora os trabalhadores só terão a opção de saque de rescisão, e terá acesso ao saldo do FGTS quando for demitido sem justa causa.

Isso será feito, porque pela visão do Luiz Marinho, quando acontecer uma demissão sem justa causa o trabalhador terá mais dinheiro guardado como emergência nesses casos.

Enquanto ainda não acabou essa modalidade, as pessoas podem aproveitar enquanto ainda conseguem realizar o saque-aniversário.

FGTS

O FGTS foi criado para o trabalhador que ser mandado embora sem justa causa ter um dinheiro de emergência guardado por aquele tempo trabalhado, é aberta uma conta vinculada com o trabalho onde todo mês é depositado uma porcentagem.

Cada mês, o empregador deposita na conta do trabalhador uma porcentagem de 8% do salário.

