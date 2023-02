O que é e como contratar o microcrédito para investir no seu negócio

No início de uma empresa, são vários os desafios enfrentados pelos empreendedores, pagamento de contas, necessidade de se ter um capital de giro e o pagamento de funcionários, além claro, da reposição de insumos, se for o caso. Por isso, às vezes ele precisa optar por alguma linha de crédito, mas em sua maioria, há bastante burocracia – até mesmo porque os bancos não querem correr riscos – todavia, há uma modalidade de crédito que é de fácil acesso aos empreendedores, trata-se do microcrédito, uma modalidade que vem se tornando bastante popular no Brasil, entenda ela.

O que é um microcrédito?

O microcrédito é uma linha de crédito, como qualquer outra do mercado, as principais características dela diz respeito a burocracia na contratação, que tende a ser bem menor. Em contrapartida, o valor do capital também diminui, todavia, na maioria das vezes, é o suficiente para o empreendedor colocar a empresa em dia.

O valor pode variar de maneira exorbitante, podendo ser de R$ 300 até R$ 20 mil, portanto, é analisada a necessidade individual de cada pessoa. Embora haja uma certa facilidade, mas também se tem o cuidado de não afundar ainda mais o empreendedor em dívidas, uma vez que não há a necessidade de alguma garantia. Além disso, a aprovação tende ser bem rápida e os custos da operação são quase zero.

Atualmente, o microcrédito pode ser disponibilizado por várias instituições bancárias, mas sempre é bom verificar qual atende melhor a necessidade de cada pessoa. Bancos como a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e Banco do Povo, podem ajudar o empreendedor nessa jornada. Mas também há como contratar em cooperativas de crédito também. Mas como salientado, sempre é bom verificar todas as condições disponíveis.

Qual o prazo de pagamento de um microcrédito?

Acerca do prazo para pagamento e também dos custos da operação, é algo bem relativo, já que pode variar a depender do banco. Por exemplo, um banco pode ter juros menores, entretanto, o tempo para pagamento também é menor, ao passo que o outro banco possui um prazo maior, mas os juros também são maiores. Ou seja, esse fator deve ser analisado por cada cliente.

Por isso, é de suma importância que o cliente entre em contato com todos os bancos, explique a situação da empresa, o motivo que ele precisa do crédito a fim do especialista bancário indicar a melhor linha de crédito para você e também, o prazo para pagamento e os juros que irá ocorrer.

Tendo os dados citados anteriormente em mãos, cabe você julgar, qual das opções será mais vantajosa para você. O ideal, é que o empreendedor nunca fique pegando vários empréstimos, pois isso pode levar a empresa à falência.

