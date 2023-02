140 MIL famílias têm direito, mas não usam o desconto na conta de luz

A tarifa de energia varia muito ao decorrer do ano, há períodos em que ela está mais cara, há períodos que nem tanto. Isso ocorre por conta das bandeiras que ficam vigentes durante todo os 12 meses do ano. E acaba que algumas famílias não conseguem pagar a conta de energia, pelo preço elevado, mas o que poucas sabem, é que elas têm direito a um super desconto, faltam apenas se inscreverem no programa em questão, o percentual descontado pode chegar a 65%, entenda.

Quais critérios as pessoas devem atender para ter o desconto?

Primeiro é válido salientar, que isso serve para os moradores do Distrito Federal, contudo, praticamente em todos os estados do Brasil, há programas do tipo, para ajudar a população de baixa renda no pagamento da tarifa elétrica.

Segundo a empresa de energia local, cerca de 140 mil famílias têm direito ao benefício, todavia, não fizeram o procedimento necessário para obtê-lo, provavelmente, por não saber que há tal possibilidade. Atualmente, a Neoenergia atende 76 mil famílias por intermédio da Tarifa Social de Energia Elétrica.

Para que o cidadão tenha acesso ao desconto, tem que cumprir três critérios básicos, o primeiro é ter cadastro ativo no CadÚnico, além disso, é preciso ter o NIS e a renda familiar não pode ser maior que meio salário mínimo por cada pessoa. Lembrando que se a família não tiver NIS, mas a renda familiar per capita for inferior a meio salário mínimo, a família consegue obtê-lo indo até o CRAS mais próximo e realizando o seu cadastro.

Como se inscrever no programa?

Lembrando que as regras citadas anteriormente, podem ser alteradas, caso no núcleo familiar, algum dos seus integrantes possua alguma doença na qual obriga que algum aparelho precise ficar ligado de modo contínuo. Como por exemplo, pessoas que precisam usar o aparelho de aerosol 24 horas por dia.

Outro classe de pessoas que podem ser atendidas pelo programa, mesmo que não cumpra os critérios citados anteriormente, são as famílias que em seu núcleo há algum idoso ou pessoa com deficiência que receba do INSS o BPC, caso seja o caso de alguma família, eles terão direito também.

Portanto, para se inscrever, basta que o interessado entre em contato com a Neoenergia pelo seu número de WhatsApp (61) 3465-9318, ou pelo próprio site da empresa e se preferir, de maneira presencial em algum posto de atendimento. O benefício em questão é de grande valia, por exemplo, em uma conta de luz de R$ 100, o beneficiário só iria precisar o equivalente a 35%.

