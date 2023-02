Não seja pego no pente-fino do Cadastro Único; saiba como se prevenir

O pente fino do Cadastro Único (também conhecido como CadÚnico) já é do conhecimento de qualquer pessoa que acompanhe de perto as iniciativas sociais do governo. E, principalmente, de quem é beneficiário de algum programa, a exemplo do Bolsa Família.

Cada vez mais famílias estão com receio de serem excluídas do benefício por conta dessa iniciativa. Porém, o que muitas delas não sabem é que é possível seguir algumas regras, a fim de manter o cadastro ativo e não precisar perder tempo com preocupação.

Aliás: de fato é possível de prevenir. Porém, muitos beneficiários inevitavelmente serão desligados do Bolsa Família, conforme explicado a seguir.

O que é o pente-fino do Cadastro Único

O pente-fino do Cadastro Único nada mais é do que uma revisão de dados, adotada pelo novo governo, a fim de identificar e banir do Bolsa Família aqueles beneficiários que estão recebendo os repasses sem ter direito a eles.

Ou seja: quem recebe as mensalidades, mas sem atender aos critérios impostos pelo programa.

Ao todo, espera-se que a economia gerada por meio desses cortes chegue a R$ 10 bilhões, porém se trata de uma revisão que busca um tipo de “justiça social”, e não necessariamente o lucro. Aliás: muitas outras famílias serão acrescentadas no Bolsa Família no decorrer dos próximos meses.

Famílias essas que realmente precisam e atendem os pré-requisitos, mas que, por algum motivo, não conseguiram se cadastrar.

Wellington Dias, que chefia o Ministério do Desenvolvimento Social atualmente, afirma que a gestão de Jair Messias Bolsonaro (Partido Liberal – PL) trouxe certa bagunça a esse programa social, sendo imprescindível colocá-lo nos trilhos novamente.

Estima-se que mais de 2 milhões de beneficiários não tenham direito aos repasses atualmente, sendo que, em alguns casos, essas pessoas recebem 9 salários mínimo como renda.

O que é preciso fazer, para evitar ser retirado do Bolsa Família

Todo o processo de pente-fino do Cadastro Único inclui a convocação das famílias, a fim que de a atualização de todas as informações sejam feita.

Porém, antes mesmo de ser convocado o beneficiário já pode adotar iniciativas para se prevenir e evitar ser bloqueado no Bolsa Família.

A primeira delas é ter a pró-atividade de atualizar seus dados a cada dois anos. E a segunda é realizando a atualização toda vez que houver qualquer tipo de mudança no núcleo familiar.

Caso tenha um novo filho, por exemplo, é imprescindível que o governo tenha acesso a essa informação.

Além disso, considerando as novas regras que entrarão em vigor em março, e já foram anunciadas por Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores – PT), também poderão sem tiradas do programa aquelas famílias que não vacinarem devidamente as crianças menores de seis anos, ou que não fizerem com que seus filhos tenham uma boa frequência escolar.

Caso convocada para atualização cadastral, a família deverá mandar seu solicitante até o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo.

