Quero mudar meu consignado de banco; posso fazer isso? Veja as regras

Não é de hoje que o empréstimo consignado é tendência entre os aposentados, pensionistas e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Entrementes, há casos que os contratantes acabam se arrependendo e tentam mudar de instituição financeira – devido os juros ou quantidade de parcelas estipuladas. Todavia, acabam deixando pra lá pensando: já é tarde! Será que é verdade? Ou existe uma possibilidade de transferir o consignado entre bancos que aceitam a modalidade? Veja abaixo todos os detalhes.

Portabilidade de consignado

Inúmeros são os motivos que podem fazer o cliente se arrepender de um empréstimo consignado. Bem como juros abusivos ou quantidade de parcelas. Muitos não sabem – mas desde 2023 é possível realizar a transferência de dívida para qualquer instituição de crédito que aceite a modalidade.

Com isso – é possível procurar as opções mais vantajosas e deste modo reduzir juros, parcelas e pagar bem menos. Há instituições que permitem o pagamento em até 84 parcelas com juros a partir de 1,88% a.m.

A transferência de dívidas entre instituições financeiras pode ser feita por qualquer pessoa que tenha um empréstimo consignado ativo e deseja realizar a migração. Cada instituição financeira possui suas próprias particularidades – mas há aqueles que todo o processo pode ser feita de maneira totalmente online.

Claro que é necessário seguir algumas regras, a fim de que haja uma padronização na modalidade de transferência. As regras foram estipuladas pelo Conselho Monetário Nacional e o Banco Central.

Veja abaixo.

Regras para transferência de consignado entre bancos

A transferência deve ser realizada conforme as diretrizes da resolução nº 4.292 de 20 de dezembro de 2013.

Os valores oferecidos pela nova instituição financeira não podem ser superiores aos valores restantes a serem pagos – ocasionando uma vantagem à empresa; entrementes, caso o cliente concorde não haverá problema;

O cliente deverá ter total acesso aos valores, taxas e custos – tudo isso antes de concretizar o contrato;

O cliente poderá migrar o consignado para qualquer instituição sem a cobrança de qualquer tipo de taxa.

Como realizar a transferência de consignado?

Varia de banco para banco. Entrementes, consiste na troca de um consignado com juros altos por outro com juros menores. O banco envia para a conta do titular o valor a ser pago e quitar a dívida anterior: posteriormente, a dívida é transferida para a nova instituição financeira.

Com possibilidade de realizar a portabilidade com troco – no qual é realizado um novo empréstimo com novos valores e taxas de juros. É possível realizar transferências a partir de zero parcelas pagas.

Lembrando que quanto maior a quantidade de parcelas – maiores serão os juros. No geral – as etapas são bem rápidas e demoram entre 7 a 11 dias para a conclusão final. Desse modo, é necessário:

Ir até uma instituição de crédito que aceite a modalidade (por exemplo: Meu Tudo);

Apresentar os documentos necessário e ler o novo contrato;

Esperar averiguação dos documentos, receber o valor de troco e pronto!

Portanto, todos os passos são bem simples e é interessante contatar a instituição de crédito de interesse a fim de averiguar se ela possui a modalidade de transferência de consignado ativo.