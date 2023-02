MEI pode comprar carro mais BARATO? Entenda como funciona

Quando uma pessoa se torna MEI, há várias dúvidas sobre benefícios e se realmente consegue comprar algumas coisas mais em conta. O MEI é um microempreendedor individual autônomo, e ao se tornar ele ganha um espaço de benefício no âmbito fiscal.

E sim, o MEI possui vantagens como linhas de créditos que foram criadas especialmente para eles com ótimas oportunidades de descontos e formas de pagamentos. Ou seja, isso torna uma grande vantagem de uma pessoa se tornar microempreendedor hoje, além de ter uma linha de crédito para compra de carros. Entretanto, existem critérios para isso.

Carro com desconto para MEI é verdade?

Sim, mas vamos te explicar, uma pessoa que tem o CNPJ por ser um microempreendedor pode facilitar na hora de comprar um carro, pois a empresa é livre do pagamento de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e também o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Ou seja, a isenção pode chegar a garantir até 30% de desconto no valor total da compra do carro, porém para ter acesso a esse benefício é válido destacar que é preciso comprovar que o carro será utilizado para exercer a atividade laboral.

É necessário estar dentro de outras regras também, como:

O preço do carro não pode ser maior ao faturamento anual do MEI, atualmente está estabelecido em R$ 81 mil

Manter a posse do veículo por, no mínimo, 1 ano

Comprovar que os ganhos mensais são suficientes para pagar as parcelas do carro

Comprar um carro totalmente fora das condições

Se acontecer de um microempreendedor tentar comprar um carro que pela tabela esteja um valor maior do que o seu faturamento anual ou as parcelas ficarem superiores aos ganhos que recebe ao mês, infelizmente essa compra não será aprovada.

Além disso, é importante destacar que a Receita Federal será notificada sobre essa situação e pode ser ruim, pois o microempreendedor ficará na linha de fiscalização e se torne um alvo até comprovar todas as informações que foram repassadas ao Fisco.

Relamente ter um carro é de grande ajuda, principalmente para os microempreendedores quando precisam resolver algo do trabalho com urgência, usar para suas vendas ou até mesmo transportar algo, no entanto, se for entrar com esse pedido tem que tomar cuidado para não virar alvo e escolher um carro que esteja dentro das suas condições como MEI, ou seja, o seu ganho mensal e anual.

