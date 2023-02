Aprenda a mudar o limite do PIX no seu celular em qualquer banco

O Banco Central (BC) analisou e fez algumas alterações no Pix, e uma delas foi a possibilidade da pessoa conseguir transferir todo o seu limite diário de uma só vez, pois isso antes não podia acontecer porque tinha uma trava por transação.

Ou seja, por mais que determinada pessoa tivesse um limite alto muitas vezes a trava estava estabelecida com um valor bem inferior para operação, ou seja, era preciso que a pessoa fizesse a transação várias vezes para conseguir transferir realmente a quantia que desejava, agora com a mudança a pessoa pode fazer de uma só vez.

Como alterar o limite do Pix no banco da Caixa

O processo é bem simples, se você deseja trocar o limite de transação pelo pix da Caixa Econômica Federal, clique na opção “PIX” e depois em “Meus limites”, feito isso aparecerá todos os ajustes disponibilizados para você, ajustes de transferência, contatos salvos e tudo mais.

É só ajustar no limite que você deseja e pronto!

Como fazer essa alteração no pix em outras instituições financeiras?

Por mais que seja em outras instituições, essa categoria de alterar o valor da transação é fácil de fazer em todos os bancos e pode ser feita pelo aplicativo de cada um. Por exemplo, no Banco do Brasil a pessoa clique em “Meus limites”, que aparece logo quando entra no aplicativo, e depois escolha a opção Pix e em seguida “personalize limites Pix”, pronto, basta fazer o seu reajuste.

Na instituição do Nubank, ao acessar o aplicativo clique na opção “Área Pix” e depois em “Configurar Pix”, assim a pessoa consegue fazer o reajuste no limite diário ou noturno, igual nas outras instituições.

O banco Itaú também não fica de fora e é bem fácil o processo, ao entrar na conta do banco a pessoa deve ir na área pix, depois clicar em “Meus limites”, nessa etapa deve escolher qual o limite e clicar em confirmar.

Assim que o pix surgiu não demorou para se formalizar como o maior meio de transação de dinheiro e se tornou popular pelo mundo inteiro, pela facilidade, praticidade em resolver questões financeiras a qualquer hora e em qualquer lugar.

Antes as pessoas não tinham tempo de ir até o banco, lotérica e ficar esperando hora na fila para pagar as contas devido ao trabalho, agora tudo isso pode ser feito pelo celular através do aplicativo do seu banco.

São várias ferramentas que o Pix disponibiliza para facilitar o seu dia a dia com suas contas.

