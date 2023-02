Quero receber até um salário mínimo do Pis/Pasep; como posso fazer?

Não é de hoje que os trabalhadores brasileiros aguardam ansiosamente pelos repasses do PIS/Pasep. Lembrando que o PIS é voltado aos profissionais da área privada e o Pasep aos funcionários públicos. Os recursos já começaram a ser liberados desde este último dia 15. O valor máximo a ser recebido é de R$ 1.302 – isto é, 01 salário mínimo. Veja o que é necessário para conseguir sacar o valor máximo de 01 salário e faça isso agora mesmo!

PIS/Pasep 2023

Para ter direito ao PIS/Pasep 2023 é necessário estar cadastrado nos programas há pelo menos cinco anos. Lembrando que apenas profissionais que recebem menos de 02 salários mensais e que trabalharam no mínimo 30 dias no ano-base dos pagamentos têm direito ao benefício.

Devido a pandemia os pagamentos atrasaram há cerca de 2/3 anos. Suspendendo os pagamentos e desse modo dando vez ao auxílio emergencial. Por essa razão, os repasses deste ano de 2023 têm como ano-base o ano de 2021.

O valor é calculado com base no salário-mínimo vigente. Deste modo – o valor máximo a ser recebido é de R$ 1.302. Caso o trabalhador não tenha trabalhado todos os meses do ano – deverá receber o proporcional ao tempo de trabalho.

A cada mês trabalho o trabalhador irá receber R$ 108,50. Com isso – ao somar 12 meses de trabalho, irá preencher o valor do salário-mínimo e receber o repasse em questão. As datas de repasses irão até o dia 17 de julho.

Leia mais: CPF na nota pode subir seu Score na Serasa? Entenda!

Como ter direito a 01 salário e sacar?

Lembrando que a Caixa Econômica Federal é responsável pelo PIS. Já o Banco do Brasil pelo Pasep. Os repasses são realizados em suas respectivas contas. Podem ser sacados a partir do calendário divulgado. Com base no número de inscrição do NIS. É válido ressaltar que apenas o titular das contas podem sacar o benefício.

Após o dinheiro cair na conta – basta sacar em algum caixa eletrônico da agência ou direto com um dos profissionais da área. Levando até a agência os dados do NIS e o documento oficial com foto.

Ou então, é possível transferir o dinheiro para alguma outra instituição e dessa maneira conseguir realizar o saque em algum Caixa24Horas. Portanto, para receber 01 salário (R$ 1.302) neste ano de 2023 é necessário que o trabalhador tenha trabalhado os 12 meses consecutivos em 2021. Nenhuma taxa deve ser cobrada – mas há bancos que cobram taxas de saque, como é o caso do Nubank.

Visto que é o ano-base dos repasses. Pelo que tudo indica, os repasses sofrerão atrasos de 12 a 24 meses por algum tempo. Desse modo, para receber 01 salário em 2025 através do PIS/Pasep é necessário trabalhar de maneira consecutiva todos os meses deste ano de 2023.